HIVE価格(HIVE)
HIVE (HIVE) の本日のライブ価格は ¥ 0.04154 で、直近24時間で 0.55% 変動しました。現在の HIVE から JPY への変換レートは、¥ 0.04154 につき HIVE です。
HIVE は現在、時価総額 ¥ 23.02M で #615 位、循環供給量は 554.28M HIVE です。直近24時間の HIVE は、¥ 0.04106 (安値) から ¥ 0.04201 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 536.67225053940393186、史上最安値は ¥ 7.14629131247692977 です。
短期的なパフォーマンスでは、HIVE は直近1時間で -0.13%、直近7日間で -2.24% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 81.21K に達しました。
No.615
2020-03-01 00:00:00
HIVE
HIVE の現在の時価総額は ¥ 23.02M、24時間取引高は ¥ 81.21K です。HIVE の循環供給量は 554.28M、総供給量は 554282622.657 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 23.02M です。
-0.13%
+0.55%
-2.24%
-2.24%
HIVE の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
|期間
|変動率 (JPY)
|変動率 (%)
|今日
|¥ +0.0356736
|+0.55%
|30日
|¥ -0.00746
|-15.23%
|60日
|¥ -0.00426
|-9.31%
|90日
|¥ -0.02526
|-37.82%
本日 HIVE は、 ¥ +0.0356736 (+0.55%) の変動を記録しました。
過去30日間で、価格は ¥ -0.00746 (-15.23%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。
表示を60日間に拡大すると、HIVE は、 ¥ -0.00426 (-9.31%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。
90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.02526 (-37.82%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
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この分析では、AIモデルを活用して HIVE の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。
現在の HIVE 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 65% | 弱気 35%；
|指標軸
|モデルの結論
|比率/閾値
|クイック解説
|KDJ
|デッドクロス
|K < D
|短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。
|MAグループ
|7 買い 0 中立 0 売り
|≥ 80% 買い
|すべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。
|StochRSI
|20‑80
|中立ゾーン
|通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
|MACD
|ゴールデンクロス
|DIF > DEA
|強気のモメンタムが現れつつあります。
|EMAグループ
|7 買い 0 中立 0 売り
|≥ 80% 買い
|すべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。
|BOLL (20,2)
|下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン
|下限バンドとミドルバンドの間
|比較的弱いものの、極端な水準ではありません。
|RSI (14)
|中立
|30‑70
|通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
|ピボットポイント
|ピボット ≤ 価格 ≤ R1
|ピボット‑R1の間
|中央ピボットを抜けた直後で、やや高めの水準にあります。
HIVE_USDTは4時間足の現値0.04148で、中枢0.04144を上回る水準で推移しています。価格はハブ体系の核心エリアを突破し、強気優勢の並びが確立されています。S1とS2は下側に位置し、層状のサポートを形成しています。一方、R1とR2は上側の抵抗帯を構成しており、市場は上下動を繰り返しながらも全体的には強気の構造となっています。 MA群およびEMA群ともに7日間の買いシグナルを示しており、移動平均線システムは一貫して上向きの方向性を保っています。MACDはゴールデンクロスの状態を記録しており、短期・長期のチャネルラインが同方向に発散しています。RSI指標は中立域に位置し、KDJやStochRSIの数値にも極端なデバイアスは見られません。ボラティリティは通常の水準を維持しており、短期的な買い圧力が集中しています。 技術指標の共鳴により、相場は強気方向へ向かう兆候が明確です。近いサポートゾーンはS1の0.04115であり、現値から約0.8%の距離にあります。次段階のサポートであるS2は0.04090に位置し、遠隔の参考中枢0.04144が即時的な基準を提供しています。上側の第一抵抗R1は0.04169で、現値から約0.5%の距離にあり、第二抵抗R2は0.04197に設定されています。重要なレジスタンスレベルが密集しており、価格の変動幅は限定的です。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
2040年、HIVE の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
HIVEは、ユーザーがコンテンツを作成・キュレーションすることで報酬を得られるブロックチェーンベースのソーシャルメディアプラットフォームです。Delegated Proof of Stake（DPoS）という合意形成メカニズムを採用し、幅広い分散型アプリケーション（dApps）をサポートするように設計されています。HIVEの主な用途は、Hiveブロックチェーン上のコンテンツ作成者やキュレーターへの報酬トークンとしての使用ですが、同時にガバナンストークンとしても機能し、保有者が提案に投票し、プラットフォームの方向性に影響を与えることができます。HIVEの供給はインフレーション的で、新たに作成されたトークンがコンテンツ作成者、キュレーター、ステークホルダーに分配されます。Hiveブロックチェーンはその速度とスケーラビリティで知られており、ソーシャルおよびトランザクションアプリケーションに最適なプラットフォームとなっています。
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Hiveは、2020年3月に立ち上げられたグラフェンベースのソーシャルブロックチェーンであり、分散化を中核としています。 Hiveの主なセールスポイントは、真の分散化、速度、スケーラビリティです。その他の注目すべき機能には、市場でのユーザー採用の参入障壁が最も低く、タイムラプスセキュリティ、統合トークン配布、および今後のスマートメディアトークン統合が含まれます。オープンソース開発からソーシャルゲームまで、幅広い分野の革新的なプロジェクトに理想的な建築現場です。 Hiveは、dApp開発に最適なブロックチェーンになることを目指しています。
HIVE についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
|02-11 14:20:00
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過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
|02-10 18:39:21
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昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
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過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
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ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
|01-28 07:44:00
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ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
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