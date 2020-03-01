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本日の HIVE のライブ価格は 0.04154 JPY です。HIVE の時価総額は 23,024,900.14517178 JPY です。日本 のリアルタイムの HIVE から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の HIVE のライブ価格は 0.04154 JPY です。HIVE の時価総額は 23,024,900.14517178 JPY です。日本 のリアルタイムの HIVE から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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HIVE価格(HIVE)

1 HIVE から JPY へのライブ価格：

¥6.52178
¥6.52178¥6.52178
+0.55%1D
JPY
HIVE (HIVE) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 21:16:19 (UTC+8)

HIVE 本日の価格

HIVE (HIVE) の本日のライブ価格は ¥ 0.04154 で、直近24時間で 0.55% 変動しました。現在の HIVE から JPY への変換レートは、¥ 0.04154 につき HIVE です。

HIVE は現在、時価総額 ¥ 23.02M#615 位、循環供給量は 554.28M HIVE です。直近24時間の HIVE は、¥ 0.04106 (安値) から ¥ 0.04201 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 536.67225053940393186、史上最安値は ¥ 7.14629131247692977 です。

短期的なパフォーマンスでは、HIVE は直近1時間で -0.13%、直近7日間で -2.24% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 81.21K に達しました。

HIVE (HIVE) 市場情報

No.615

¥ 23.02M
¥ 23.02M¥ 23.02M

¥ 81.21K
¥ 81.21K¥ 81.21K

¥ 23.02M
¥ 23.02M¥ 23.02M

554.28M
554.28M 554.28M

--
----

554,282,622.657
554,282,622.657 554,282,622.657

2020-03-01 00:00:00

HIVE

HIVE の現在の時価総額は ¥ 23.02M、24時間取引高は ¥ 81.21K です。HIVE の循環供給量は 554.28M、総供給量は 554282622.657 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 23.02M です。

HIVE 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.04106
¥ 0.04106¥ 0.04106
24H 最安値
¥ 0.04201
¥ 0.04201¥ 0.04201
24H 最高値

¥ 0.04106
¥ 0.04106¥ 0.04106

¥ 0.04201
¥ 0.04201¥ 0.04201

¥ 536.67225053940393186
¥ 536.67225053940393186¥ 536.67225053940393186

¥ 7.14629131247692977
¥ 7.14629131247692977¥ 7.14629131247692977

-0.13%

+0.55%

-2.24%

-2.24%

HIVE (HIVE) 価格履歴 JPY

HIVE の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ +0.0356736+0.55%
30日¥ -0.00746-15.23%
60日¥ -0.00426-9.31%
90日¥ -0.02526-37.82%
HIVE 本日の価格変動

本日 HIVE は、 ¥ +0.0356736 (+0.55%) の変動を記録しました。

HIVE 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ -0.00746 (-15.23%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

HIVE 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、HIVE は、 ¥ -0.00426 (-9.31%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

HIVE 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.02526 (-37.82%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

HIVE (HIVE) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

HIVE 価格履歴ページ を今すぐチェック。

HIVE の分析

この分析では、AIモデルを活用して HIVE の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

HIVE 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の HIVE 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 65% | 弱気 35%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJデッドクロスK < D短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。
MAグループ7 買い 0 中立 0 売り≥ 80% 買いすべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。
StochRSI20‑80中立ゾーン通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
MACDゴールデンクロスDIF > DEA強気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ7 買い 0 中立 0 売り≥ 80% 買いすべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。
BOLL (20,2)下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン下限バンドとミドルバンドの間比較的弱いものの、極端な水準ではありません。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイントピボット ≤ 価格 ≤ R1ピボット‑R1の間中央ピボットを抜けた直後で、やや高めの水準にあります。

HIVE_USDTは4時間足の現値0.04148で、中枢0.04144を上回る水準で推移しています。価格はハブ体系の核心エリアを突破し、強気優勢の並びが確立されています。S1とS2は下側に位置し、層状のサポートを形成しています。一方、R1とR2は上側の抵抗帯を構成しており、市場は上下動を繰り返しながらも全体的には強気の構造となっています。 MA群およびEMA群ともに7日間の買いシグナルを示しており、移動平均線システムは一貫して上向きの方向性を保っています。MACDはゴールデンクロスの状態を記録しており、短期・長期のチャネルラインが同方向に発散しています。RSI指標は中立域に位置し、KDJやStochRSIの数値にも極端なデバイアスは見られません。ボラティリティは通常の水準を維持しており、短期的な買い圧力が集中しています。 技術指標の共鳴により、相場は強気方向へ向かう兆候が明確です。近いサポートゾーンはS1の0.04115であり、現値から約0.8%の距離にあります。次段階のサポートであるS2は0.04090に位置し、遠隔の参考中枢0.04144が即時的な基準を提供しています。上側の第一抵抗R1は0.04169で、現値から約0.5%の距離にあり、第二抵抗R2は0.04197に設定されています。重要なレジスタンスレベルが密集しており、価格の変動幅は限定的です。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

HIVE の価格に影響を与える要因は何ですか？

HIVEの暗号通貨価格は、いくつかの重要な要因によって影響を受けます。

1. ビットコインのマイニング収益性 - HIVEはマイニング施設を運営しているため、ビットコインの価格は収益に直接的な影響を及ぼします。
2. 暗号通貨市場のセンチメント - 広範な暗号通貨の動向が投資家の関心度に影響を与えます。
3. マイニング難易度の調整 - 難易度が上昇すると収益性が低下します。
4. エネルギー費用 - 電力コストはマイニングマージンに大きな影響を及ぼします。
5. 規制の変更 - 暗号通貨マイニングに関する政府の方針が事業運営に影響を及ぼします。
6. 企業の決算報告 - 四半期ごとの業績は投資家の信頼感に影響を与えます。
7. ハッシュレートの容量 - マイニング事業の拡大は評価額の向上につながる可能性があります。
8. 機関投資家の採用 - 企業による暗号通貨への投資が需要を押し上げます。
9. 市場のボラティリティ - 暗号通貨価格の変動はマイニング株式の相関関係に影響を及ぼします。

人はなぜ今日 HIVE の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から、今日のHIVEの価格を知りたがっています。その理由には、取引の意思決定、ポートフォリオ管理、マーケットタイミング、そして投資計画が含まれます。トレーダーは、最適なタイミングで売買を行うために現在の価格を必要としています。一方、投資家は保有資産の価値を評価し、戦略的な動きを行うために日々のパフォーマンスを追跡しています。

HIVE の価格予測

HIVE (HIVE) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の HIVE の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
HIVE (HIVE) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、HIVE の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
HIVE が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？HIVE の 2026–2027 年の価格予測は HIVE 価格予測 ページでご確認いただけます。

HIVE について

HIVEは、ユーザーがコンテンツを作成・キュレーションすることで報酬を得られるブロックチェーンベースのソーシャルメディアプラットフォームです。Delegated Proof of Stake（DPoS）という合意形成メカニズムを採用し、幅広い分散型アプリケーション（dApps）をサポートするように設計されています。HIVEの主な用途は、Hiveブロックチェーン上のコンテンツ作成者やキュレーターへの報酬トークンとしての使用ですが、同時にガバナンストークンとしても機能し、保有者が提案に投票し、プラットフォームの方向性に影響を与えることができます。HIVEの供給はインフレーション的で、新たに作成されたトークンがコンテンツ作成者、キュレーター、ステークホルダーに分配されます。Hiveブロックチェーンはその速度とスケーラビリティで知られており、ソーシャルおよびトランザクションアプリケーションに最適なプラットフォームとなっています。

日本 で HIVE を購入して投資する方法

HIVE を使用する準備はできていますか？MEXCでは、HIVE の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は HIVE の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、HIVE (HIVE) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、HIVE が即座にあなたのウォレットに入金されます。
HIVE (HIVE) の購入ガイド

HIVE でできること

HIVE を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで HIVE (HIVE) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
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メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
--
テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

HIVE ( HIVE ) とは何か

Hiveは、2020年3月に立ち上げられたグラフェンベースのソーシャルブロックチェーンであり、分散化を中核としています。 Hiveの主なセールスポイントは、真の分散化、速度、スケーラビリティです。その他の注目すべき機能には、市場でのユーザー採用の参入障壁が最も低く、タイムラプスセキュリティ、統合トークン配布、および今後のスマートメディアトークン統合が含まれます。オープンソース開発からソーシャルゲームまで、幅広い分野の革新的なプロジェクトに理想的な建築現場です。 Hiveは、dApp開発に最適なブロックチェーンになることを目指しています。

HIVE資料

HIVE についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式HIVEウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

AI AgentsArtificial Intelligence (AI)BagsApp Ecosystem

よくある質問： HIVE に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 21:16:19 (UTC+8)

HIVE (HIVE) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

HIVE についてさらに詳しく知る

HIVE USDT（先物取引）

HIVE をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの HIVE USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの HIVE (HIVE) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、HIVE ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
HIVE/USDT
¥6.52963
¥6.52963¥6.52963
+0.70%
1.98M (USDT)
HIVE/USDC
¥6.52178
¥6.52178¥6.52178
+0.65%
1.32M (USDT)

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MEXCで市場データが利用可能な主要暗号資産

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最近取引可能になった上場暗号資産

AurumX

AurumX

UMX

¥39.50120
¥39.50120¥39.50120

-47.24%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

¥204.9635
¥204.9635¥204.9635

-37.77%

JMDT

JMDT

JMDT

¥151.6620
¥151.6620¥151.6620

-29.82%

STONK

STONK

STONK

¥1.239201
¥1.239201¥1.239201

-6.48%

Squid

Squid

QUID

¥14.54605
¥14.54605¥14.54605

+1.86%

上昇率ランキング

本日の上昇暗号資産ランキング

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Jimothy The Raccoon

JIMOTHY

¥2.073342
¥2.073342¥2.073342

+206.61%

Tutorial

Tutorial

TUT

¥10.172658
¥10.172658¥10.172658

+77.28%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

¥2.824273
¥2.824273¥2.824273

+42.70%

Audiera

Audiera

BEAT

¥409.63184
¥409.63184¥409.63184

+30.50%

Solstice Finance

Solstice Finance

SLX

¥14.28700
¥14.28700¥14.28700

+16.41%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

HIVE から JPY の計算機

金額

HIVE
HIVE
JPY
JPY

1 HIVE = 6.52178 JPY