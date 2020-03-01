この分析では、AIモデルを活用して HIVE の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の HIVE 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 65% | 弱気 35%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ デッドクロス K < D 短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。 MAグループ 7 買い 0 中立 0 売り ≥ 80% 買い すべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。 StochRSI 20‑80 中立ゾーン 通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。 MACD ゴールデンクロス DIF > DEA 強気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 7 買い 0 中立 0 売り ≥ 80% 買い すべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。 BOLL (20,2) 下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン 下限バンドとミドルバンドの間 比較的弱いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント ピボット ≤ 価格 ≤ R1 ピボット‑R1の間 中央ピボットを抜けた直後で、やや高めの水準にあります。

HIVE_USDTは4時間足の現値0.04148で、中枢0.04144を上回る水準で推移しています。価格はハブ体系の核心エリアを突破し、強気優勢の並びが確立されています。S1とS2は下側に位置し、層状のサポートを形成しています。一方、R1とR2は上側の抵抗帯を構成しており、市場は上下動を繰り返しながらも全体的には強気の構造となっています。 MA群およびEMA群ともに7日間の買いシグナルを示しており、移動平均線システムは一貫して上向きの方向性を保っています。MACDはゴールデンクロスの状態を記録しており、短期・長期のチャネルラインが同方向に発散しています。RSI指標は中立域に位置し、KDJやStochRSIの数値にも極端なデバイアスは見られません。ボラティリティは通常の水準を維持しており、短期的な買い圧力が集中しています。 技術指標の共鳴により、相場は強気方向へ向かう兆候が明確です。近いサポートゾーンはS1の0.04115であり、現値から約0.8%の距離にあります。次段階のサポートであるS2は0.04090に位置し、遠隔の参考中枢0.04144が即時的な基準を提供しています。上側の第一抵抗R1は0.04169で、現値から約0.5%の距離にあり、第二抵抗R2は0.04197に設定されています。重要なレジスタンスレベルが密集しており、価格の変動幅は限定的です。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。