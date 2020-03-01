Hiveは、2020年3月に立ち上げられたグラフェンベースのソーシャルブロックチェーンであり、分散化を中核としています。 Hiveの主なセールスポイントは、真の分散化、速度、スケーラビリティです。その他の注目すべき機能には、市場でのユーザー採用の参入障壁が最も低く、タイムラプスセキュリティ、統合トークン配布、および今後のスマートメディアトークン統合が含まれます。オープンソース開発からソーシャルゲームまで、幅広い分野の革新的なプロジェクトに理想的な建築現場です。 Hiveは、dApp開発に最適なブロックチェーンになることを目指しています。