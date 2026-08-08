Hashflow価格(HFT)
Hashflow (HFT) の本日のライブ価格は ¥ 0.012229 で、直近24時間で 16.13% 変動しました。現在の HFT から JPY への変換レートは、¥ 0.012229 につき HFT です。
Hashflow は現在、時価総額 ¥ 10.19M で #1030 位、循環供給量は 833.14M HFT です。直近24時間の HFT は、¥ 0.011873 (安値) から ¥ 0.015914 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 405.204463376439483、史上最安値は ¥ 1.44696445377026849 です。
短期的なパフォーマンスでは、HFT は直近1時間で -0.99%、直近7日間で +39.80% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 188.36K に達しました。
No.1030
ETH
Hashflow の現在の時価総額は ¥ 10.19M、24時間取引高は ¥ 188.36K です。HFT の循環供給量は 833.14M、総供給量は 997353568.2839 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 12.20M です。
-0.99%
-16.13%
+39.80%
+39.80%
Hashflow の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
|期間
|変動率 (JPY)
|変動率 (%)
|今日
|¥ -0.36834231
|-16.13%
|30日
|¥ +0.003347
|+37.68%
|60日
|¥ +0.002609
|+27.12%
|90日
|¥ -0.004201
|-25.57%
本日 HFT は、 ¥ -0.36834231 (-16.13%) の変動を記録しました。
過去30日間で、価格は ¥ +0.003347 (+37.68%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。
表示を60日間に拡大すると、HFT は、 ¥ +0.002609 (+27.12%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。
90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.004201 (-25.57%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
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この分析では、AIモデルを活用して Hashflow の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。
現在の HFT 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%；
|指標軸
|モデルの結論
|比率/閾値
|クイック解説
|KDJ
|デッドクロス
|K < D
|短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。
|MAグループ
|5-6 買い
|60-80% 買い
|移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。
|StochRSI
|< 20
|売られ過ぎゾーン
|短期的に下落が速すぎるため、反発の可能性に注意が必要です。
|MACD
|デッドクロス
|DIF < DEA
|弱気のモメンタムが現れつつあります。
|EMAグループ
|5-6 買い
|60-80% 買い
|移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。
|BOLL (20,2)
|下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン
|下限バンドとミドルバンドの間
|比較的弱いものの、極端な水準ではありません。
|RSI (14)
|中立
|30‑70
|通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
|ピボットポイント
|S2 ≤ 価格 < S1
|S2‑S1の間
|中央ピボットを下回り、安値圏に入りつつあります。
HFT_USDTは4時間足のチャートにおいて0.012425で推移しています。価格はS2とS1のハブレンジ内に位置しており、中枢は0.01356を上回る水準にあります。短期移動平均線群は買い優勢な並びを見せていますが、長期トレンドは中立から弱気の構造を維持しています。多空双方がハブレンジの下端付近で拮抗状態を形成しています。 MACD指標はデッドクロスのシグナルを示しており、速い線と遅い線が下方へ発散しています。マネー・フローインデックス（MFI）では層状の分布が見られます。RSIは中立ゾーンに位置し、KDJおよびStochRSIの数値も極端な買われ過ぎや売られ過ぎを示していません。ボラティリティは収束傾向を維持しており、ボリンジャーバンドの軌道は平行に推移しています。短期的な勢いには一方向への明確な突破力が欠けており、現時点での買いと売りの力は一時的に均衡している状況です。 近いサポートレベルは0.01213で、現在の価格から約2.3%の距離にあります。下側の遠いサポートはS2ハブを参考としています。一方、近いレジスタンスは0.01268で、現在の価格から約2.0%の距離にあります。上側の重要なレジスタンスは中枢である0.01356に位置しており、R1レジスタンスは0.01411に設定されています。トレーダーはS1付近での価格の反応を注視する必要があります。このハブレンジ体系が、現在の主要な相場展開の境界となっています。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
2040年、Hashflow の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
ハイフリーケンシートレーディング（HFT）は、分散型金融（DeFi）の領域で運用されるデジタル資産です。これは、伝統的な金融市場で一般的に見られる高速なアルゴリズム取引をブロックチェーンネットワーク上で可能にするために設計されています。HFTは、この迅速で自動化された取引の利点を暗号通貨スペースにもたらすことを目指しており、より効率的で利益を上げる可能性のある取引戦略を可能にします。この資産は、エネルギー効率とスケーラビリティで広く認識されているプルーフ・オブ・ステーク（PoS）の合意形成メカニズムを利用しています。HFTの役割は、取引の速度と効率を向上させることで、流動性と市場のダイナミズムを高める可能性があります。
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|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
|02-11 14:20:00
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|01-28 07:44:00
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ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
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