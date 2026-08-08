Moonbeam 本日の価格

Moonbeam (GLMR) の本日のライブ価格は ¥ 0.008302 で、直近24時間で 4.48% 変動しました。現在の GLMR から JPY への変換レートは、¥ 0.008302 につき GLMR です。

Moonbeam は現在、時価総額 ¥ 9.79M で #941 位、循環供給量は 1.18B GLMR です。直近24時間の GLMR は、¥ 0.007703 (安値) から ¥ 0.008552 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 4,685.037719083878915、史上最安値は ¥ 1.35250480032932319 です。

短期的なパフォーマンスでは、GLMR は直近1時間で +0.04%、直近7日間で +7.39% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 76.06K に達しました。

Moonbeam (GLMR) 市場情報

ランキング No.941 時価総額 ¥ 9.79M¥ 9.79M ¥ 9.79M 取引高 (24H) ¥ 76.06K¥ 76.06K ¥ 76.06K 完全希薄化後時価総額 ¥ 10.26M¥ 10.26M ¥ 10.26M 循環供給量 1.18B 1.18B 1.18B 最大供給量 ---- -- 総供給量 1,236,213,103 1,236,213,103 1,236,213,103 パブリックブロックチェーン NONE

Moonbeam の現在の時価総額は ¥ 9.79M、24時間取引高は ¥ 76.06K です。GLMR の循環供給量は 1.18B、総供給量は 1236213103 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 10.26M です。