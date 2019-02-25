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本日の FET のライブ価格は 0.1377 JPY です。FET の時価総額は 311,047,926.634261313073 JPY です。日本 のリアルタイムの FET から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の FET のライブ価格は 0.1377 JPY です。FET の時価総額は 311,047,926.634261313073 JPY です。日本 のリアルタイムの FET から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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FET価格(FET)

1 FET から JPY へのライブ価格：

¥21.6189
¥21.6189¥21.6189
+1.77%1D
JPY
FET (FET) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 20:34:00 (UTC+8)

FET 本日の価格

FET (FET) の本日のライブ価格は ¥ 0.1377 で、直近24時間で 1.77% 変動しました。現在の FET から JPY への変換レートは、¥ 0.1377 につき FET です。

FET は現在、時価総額 ¥ 311.05M#85 位、循環供給量は 2.26B FET です。直近24時間の FET は、¥ 0.133 (安値) から ¥ 0.1397 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 545.459617626248505、史上最安値は ¥ 1.29844411412572 です。

短期的なパフォーマンスでは、FET は直近1時間で -0.15%、直近7日間で -2.62% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 309.69K に達しました。

FET (FET) 市場情報

No.85

¥ 311.05M
¥ 311.05M¥ 311.05M

¥ 309.69K
¥ 309.69K¥ 309.69K

¥ 374.47M
¥ 374.47M¥ 374.47M

2.26B
2.26B 2.26B

2,719,493,897
2,719,493,897 2,719,493,897

2,714,384,546.672
2,714,384,546.672 2,714,384,546.672

83.06%

0.02%

2019-02-25 00:00:00

¥ 13.6119
¥ 13.6119¥ 13.6119

ETH

FET の現在の時価総額は ¥ 311.05M、24時間取引高は ¥ 309.69K です。FET の循環供給量は 2.26B、総供給量は 2714384546.672 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 374.47M です。

FET 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.133
¥ 0.133¥ 0.133
24H 最安値
¥ 0.1397
¥ 0.1397¥ 0.1397
24H 最高値

¥ 0.133
¥ 0.133¥ 0.133

¥ 0.1397
¥ 0.1397¥ 0.1397

¥ 545.459617626248505
¥ 545.459617626248505¥ 545.459617626248505

¥ 1.29844411412572
¥ 1.29844411412572¥ 1.29844411412572

-0.15%

+1.77%

-2.62%

-2.62%

FET (FET) 価格履歴 JPY

FET の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ +0.375999+1.77%
30日¥ -0.0217-13.62%
60日¥ -0.062-31.05%
90日¥ -0.1007-42.24%
FET 本日の価格変動

本日 FET は、 ¥ +0.375999 (+1.77%) の変動を記録しました。

FET 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ -0.0217 (-13.62%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

FET 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、FET は、 ¥ -0.062 (-31.05%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

FET 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.1007 (-42.24%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

FET (FET) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

FET 価格履歴ページ を今すぐチェック。

FET の分析

この分析では、AIモデルを活用して FET の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

FET 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の FET 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 55% | 弱気 45%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJデッドクロスK < D短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。
MAグループ3-4 買い40-60% 中立移動平均線が上昇と下落で混在しており、方向感が不明確です。
StochRSI> 80買われ過ぎゾーン短期的に上昇が速すぎるため、押し戻しのリスクに注意が必要です。
MACDゴールデンクロスDIF > DEA強気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ5-6 買い60-80% 買い移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。
BOLL (20,2)ミドルライン < 価格 ≤ 上限ラインミドルバンドと上限バンドの間比較的強いものの、極端な水準ではありません。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイント価格 < S2S2の下方直近の「最安価格帯」を下回る安値圏にあります。

FET_USDTは4時間足のチャート上で0.1448を推移しており、価格はピボットポイントである0.1514を下回っています。現在の構造はS2と中枢の間にある低位帯に位置しています。多空のハブ体系からは、上方に0.1514から0.1525にかけて密集したレジスタンス帯が存在することが示されています。価格は主要な取引エリアから乖離しており、弱気な整理相場の様相を呈しています。 移動平均線群であるMA3-4およびEMA5-6はいずれも買いシグナルを示す配置となっています。MACDはゴールデンクロスを形成しており、短期的な勢いは上向きです。RSIは中立域にあり、買われ過ぎや売られ過ぎといった極端な状況には至っていません。また、速い指標と遅い指標の間で分層現象が見られ、移動平均線とオシレーター系指標の方向性が一致していない点も注目されます。ボラティリティは収束傾向を維持しており、市場全体としては一方的なブレイクアウトの勢いに欠けている状況です。 近隣の重要な価格水準としては、上方に0.1487（S2）および0.1498（S1）があり、現在の価格から約2.7％～3.4％の距離に位置しています。遠方の参考水準としては中枢となる0.1514があり、こちらは現在の価格から約4.5％の距離にあります。下値側では明確なサポートラインが乏しく、前安値の有効性を注視する必要があります。一方、上方では0.1525（R1）が第二の防衛ラインとして機能しています。トレードレンジは0.1448から0.1514の間で限定的に推移している状況です。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

FET の価格に影響を与える要因は何ですか？

FETトークンの価格は、以下のいくつかの主要な要因によって影響を受けます：

1. AI市場の採用状況および分散型AIサービスに対する需要
2. 大手テック企業とのパートナーシップ発表
3. Fetch.aiプラットフォーム上のネットワーク利用状況と取引量
4. 仮想通貨市場全体のセンチメントおよびビットコインとの相関関係
5. 技術的な進展とロードマップ上のマイルストーン
6. AIおよびブロックチェーン業界に影響を及ぼす規制に関するニュース
7. トークン供給の動向とステーキング報酬
8. 他のAIブロックチェーンプロジェクトとの競合状況
9. 投資家のセンチメントと取引量
10. リスク資産に影響を及ぼすマクロ経済要因

人はなぜ今日 FET の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から、今日のFETの価格を知りたがっています。その理由には、取引の意思決定、ポートフォリオ管理、マーケットタイミング、そして投資計画が含まれます。トレーダーは、利益を上げて売買注文を実行するために、現在の価格を必要としています。投資家は、運用成績を評価し、保有資産の再バランスを行うために、日々の値動きを追跡しています。

FET の価格予測

FET (FET) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の FET の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
FET (FET) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、FET の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
FET が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？FET の 2026–2027 年の価格予測は FET 価格予測 ページでご確認いただけます。

FET について

Fetch.ai（FET）は、分散型デジタル経済の創造を促進するために設計されたブロックチェーンベースのプラットフォームです。機械学習と人工知能を活用して、データの提供と分析、複雑な問題解決などのタスクを自律的に行うエージェントを可能にします。ネイティブトークンであるFETは、Fetch.aiエコシステム内での取引を促進し、参加を奨励するための交換媒体として使用されます。プラットフォームの合意形成メカニズムは、Proof-of-Stakeのバリアントに基づいており、金融、交通、エネルギー、供給チェーン管理などのセクターでのアプリケーションの開発を促進することを目指しています。

日本 で FET を購入して投資する方法

FET を使用する準備はできていますか？MEXCでは、FET の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は FET の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、FET (FET) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、FET が即座にあなたのウォレットに入金されます。
FET (FET) の購入ガイド

FET でできること

FET を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで FET (FET) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
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メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
--
テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

FET ( FET ) とは何か

Fetch.AIは、機械学習（ML）と人工知能（AI）、マルチエージェントシステム、分散型台帳テクノロジーを組み合わせて、経済的なインターネットを構築します。明確なガイダンスと予測により、データ、ハードウェア、サービス、人、インフラストラクチャなどの経済活動コンポーネントのデジタルエージェントは効率的に仕事をすることができます。 Fetchは、自律システムをすべての市場に提供することに取り組んでいます。現在、市場の自律性のプロセスには多くの人的および物的資源が必要です。自動化された経済取引は、市場が効率的かつスムーズに運営されるのに役立ちます。

ホワイトペーパー

FET資料

FET についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式FETウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

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よくある質問： FET に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 20:34:00 (UTC+8)

FET (FET) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

FET についてさらに詳しく知る

FET USDT（先物取引）

FET をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの FET USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの FET (FET) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、FET ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
FET/USDT
¥21.6189
¥21.6189¥21.6189
+1.84%
2.29M (USDT)
FET/USDC
¥21.6503
¥21.6503¥21.6503
+1.99%
410.43K (USDT)

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MEXCで市場データが利用可能な主要暗号資産

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ビットコイン

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BTC
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Tether Gold

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モネロ

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イーサリアム

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ソラナ

SOL

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最近取引可能になった上場暗号資産

AurumX

AurumX

UMX

¥40.44320
¥40.44320¥40.44320

-45.99%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

¥214.7760
¥214.7760¥214.7760

-34.79%

JMDT

JMDT

JMDT

¥152.2586
¥152.2586¥152.2586

-29.54%

STONK

STONK

STONK

¥1.208115
¥1.208115¥1.208115

-8.82%

Squid

Squid

QUID

¥14.42516
¥14.42516¥14.42516

+1.02%

上昇率ランキング

本日の上昇暗号資産ランキング

Jimothy The Raccoon

Jimothy The Raccoon

JIMOTHY

¥2.386400
¥2.386400¥2.386400

+252.91%

Tutorial

Tutorial

TUT

¥9.374784
¥9.374784¥9.374784

+63.38%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

¥2.990222
¥2.990222¥2.990222

+51.08%

Audiera

Audiera

BEAT

¥400.44577
¥400.44577¥400.44577

+27.58%

Solstice Finance

Solstice Finance

SLX

¥14.78469
¥14.78469¥14.78469

+20.46%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

FET から JPY の計算機

金額

FET
FET
JPY
JPY

1 FET = 21.6189 JPY