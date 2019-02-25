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2026-08-08 20:34:00 (UTC+8) FET 本日の価格
FET (FET) の本日のライブ価格は
¥ 0.1377 で、直近24時間で 1.77% 変動しました。現在の FET から JPY への変換レートは、 ¥ 0.1377 につき FET です。
FET は現在、時価総額
¥ 311.05M で #85 位、循環供給量は 2.26B FET です。直近24時間の FET は、 ¥ 0.133 (安値) から ¥ 0.1397 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 545.459617626248505、史上最安値は ¥ 1.29844411412572 です。
短期的なパフォーマンスでは、FET は直近1時間で
-0.15%、直近7日間で -2.62% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 309.69K に達しました。 FET (FET) 市場情報 時価総額 ¥ 311.05M ¥ 311.05M ¥ 311.05M 取引高 (24H) ¥ 309.69K ¥ 309.69K ¥ 309.69K 完全希薄化後時価総額 ¥ 374.47M ¥ 374.47M ¥ 374.47M 最大供給量 2,719,493,897 2,719,493,897 2,719,493,897 総供給量 2,714,384,546.672 2,714,384,546.672 2,714,384,546.672 発行価額 ¥ 13.6119 ¥ 13.6119 ¥ 13.6119
FET の現在の時価総額は
¥ 311.05M、24時間取引高は ¥ 309.69K です。FET の循環供給量は 2.26B、総供給量は 2714384546.672 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 374.47M です。 購入 FET FET 価格履歴 JPY 過去最高値 ¥ 545.459617626248505 ¥ 545.459617626248505 ¥ 545.459617626248505 最安値 ¥ 1.29844411412572 ¥ 1.29844411412572 ¥ 1.29844411412572 FET (FET) 価格履歴 JPY
FET の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
期間 変動率 (JPY) 変動率 (%) 今日 ¥ +0.375999 +1.77% 30日 ¥ -0.0217 -13.62% 60日 ¥ -0.062 -31.05% 90日 ¥ -0.1007 -42.24% FET 本日の価格変動
本日 FET は、
¥ +0.375999 (+1.77%) の変動を記録しました。 FET 30日間の価格変動
過去30日間で、価格は
¥ -0.0217 (-13.62%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。 FET 60日間の価格変動
表示を60日間に拡大すると、FET は、
¥ -0.062 (-31.05%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。 FET 90日間の価格変動
90日間のトレンドを見ると、価格は
¥ -0.1007 (-42.24%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
FET (FET) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？
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現在の FET 市場の全体的なセンチメント：強気、強気
55% | 弱気 45%；
指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ デッドクロス K < D 短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。 MAグループ 3-4 買い 40-60% 中立 移動平均線が上昇と下落で混在しており、方向感が不明確です。 StochRSI > 80 買われ過ぎゾーン 短期的に上昇が速すぎるため、押し戻しのリスクに注意が必要です。 MACD ゴールデンクロス DIF > DEA 強気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 5-6 買い 60-80% 買い 移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。 BOLL (20,2) ミドルライン < 価格 ≤ 上限ライン ミドルバンドと上限バンドの間 比較的強いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント 価格 < S2 S2の下方 直近の「最安価格帯」を下回る安値圏にあります。
FET_USDTは4時間足のチャート上で0.1448を推移しており、価格はピボットポイントである0.1514を下回っています。現在の構造はS2と中枢の間にある低位帯に位置しています。多空のハブ体系からは、上方に0.1514から0.1525にかけて密集したレジスタンス帯が存在することが示されています。価格は主要な取引エリアから乖離しており、弱気な整理相場の様相を呈しています。
移動平均線群であるMA3-4およびEMA5-6はいずれも買いシグナルを示す配置となっています。MACDはゴールデンクロスを形成しており、短期的な勢いは上向きです。RSIは中立域にあり、買われ過ぎや売られ過ぎといった極端な状況には至っていません。また、速い指標と遅い指標の間で分層現象が見られ、移動平均線とオシレーター系指標の方向性が一致していない点も注目されます。ボラティリティは収束傾向を維持しており、市場全体としては一方的なブレイクアウトの勢いに欠けている状況です。
近隣の重要な価格水準としては、上方に0.1487（S2）および0.1498（S1）があり、現在の価格から約2.7％～3.4％の距離に位置しています。遠方の参考水準としては中枢となる0.1514があり、こちらは現在の価格から約4.5％の距離にあります。下値側では明確なサポートラインが乏しく、前安値の有効性を注視する必要があります。一方、上方では0.1525（R1）が第二の防衛ラインとして機能しています。トレードレンジは0.1448から0.1514の間で限定的に推移している状況です。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
FET の価格に影響を与える要因は何ですか？
FETトークンの価格は、以下のいくつかの主要な要因によって影響を受けます：
1. AI市場の採用状況および分散型AIサービスに対する需要 2. 大手テック企業とのパートナーシップ発表 3. Fetch.aiプラットフォーム上のネットワーク利用状況と取引量 4. 仮想通貨市場全体のセンチメントおよびビットコインとの相関関係 5. 技術的な進展とロードマップ上のマイルストーン 6. AIおよびブロックチェーン業界に影響を及ぼす規制に関するニュース 7. トークン供給の動向とステーキング報酬 8. 他のAIブロックチェーンプロジェクトとの競合状況 9. 投資家のセンチメントと取引量 10. リスク資産に影響を及ぼすマクロ経済要因 人はなぜ今日 FET の価格を知りたいのでしょうか？
人々は、いくつかの重要な理由から、今日のFETの価格を知りたがっています。その理由には、取引の意思決定、ポートフォリオ管理、マーケットタイミング、そして投資計画が含まれます。トレーダーは、利益を上げて売買注文を実行するために、現在の価格を必要としています。投資家は、運用成績を評価し、保有資産の再バランスを行うために、日々の値動きを追跡しています。
FET の価格予測 FET (FET) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の FET の目標価格は
¥ -- で、上昇率は 0.00% です。 FET (FET) の2040年の価格予測（14年後）
2040年、FET の価格は
0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
FET が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？FET の 2026–2027 年の価格予測は
FET 価格予測
ページでご確認いただけます。
FET について
Fetch.ai（FET）は、分散型デジタル経済の創造を促進するために設計されたブロックチェーンベースのプラットフォームです。機械学習と人工知能を活用して、データの提供と分析、複雑な問題解決などのタスクを自律的に行うエージェントを可能にします。ネイティブトークンであるFETは、Fetch.aiエコシステム内での取引を促進し、参加を奨励するための交換媒体として使用されます。プラットフォームの合意形成メカニズムは、Proof-of-Stakeのバリアントに基づいており、金融、交通、エネルギー、供給チェーン管理などのセクターでのアプリケーションの開発を促進することを目指しています。
日本 で FET を購入して投資する方法
FET を使用する準備はできていますか？MEXCでは、FET の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は
FET の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、FET (FET) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。
ステップ1
アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する
まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2
USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する
USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。
銀行送金、OTC、P2P取引
を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3
現物取引ページへ
MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4
トークンを選択する
-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5
購入を完了する
トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、FET が即座にあなたのウォレットに入金されます。
FET でできること
FET を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です
MEXCの現物市場を探索する
最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。
現物取引を開始する 先物取引
最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。
先物取引を開始する MEXCプレマーケット
新トークンの正式上場前に売買しよう。
今すぐ購入 MEXCで最低水準の手数料で取引
MEXCで FET (FET) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。
FET ( FET ) とは何か
Fetch.AIは、機械学習（ML）と人工知能（AI）、マルチエージェントシステム、分散型台帳テクノロジーを組み合わせて、経済的なインターネットを構築します。明確なガイダンスと予測により、データ、ハードウェア、サービス、人、インフラストラクチャなどの経済活動コンポーネントのデジタルエージェントは効率的に仕事をすることができます。 Fetchは、自律システムをすべての市場に提供することに取り組んでいます。現在、市場の自律性のプロセスには多くの人的および物的資源が必要です。自動化された経済取引は、市場が効率的かつスムーズに運営されるのに役立ちます。
ホワイトペーパー
AEAフレームワークは、デイビッド・ミナーシュ氏が率いる一団の研究者および開発者によって作成されました。このプロジェクトは、実世界における応用に実践的に焦点を当てつつ、堅固な学術的基盤を反映しています。チームは、フレームワークを一般公開し、コミュニティからの貢献を積極的に奨励することで、オープンソースの原則への強いコミットメントを示しています。また、このフレームワーク上でアプリケーションを開発するサードパーティの開発者とも密接に連携し、サポートを提供するとともに、フィードバックを取り入れてシステムの改善を進めています。
モジュール式の構築セットとして設計されたAEAフレームワークは、開発者が交換可能な部品からインテリジェント・エージェントを組み立てるためのものです。その基盤はアクター型の設計を採用しており、個別のコンポーネントが独立して動作しながらも、メールで連携する同僚のようにメッセージを交換できます。このフレームワークには、追加・カスタマイズ可能な4つのコア構成要素が備わっています：Skills（主な推論および意思決定を担う）、Protocols（メッセージ交換の方法を定義する）、Connections（ネットワーキングを処理する）、Contracts（ブロックチェーン上のスマートコントラクトとの連携をサポートする）。Skillsはエージェントの「脳」に相当し、意思決定および行動を駆動するロジックを含みます。各Skillは3つの要素から構成されます：着信メッセージに応答するHandlers、計画された行動を実行するBehaviors、情報を保存するModels。また、アーキテクチャには専用のDecisionMakerコンポーネントが含まれており、これはエージェントのためのファイナンシャル・アドバイザーのような役割を果たします。これはエージェントのデジタルウォレットへのアクセスおよび経済的判断を行うことを許可された唯一の部分であり、リソースの保護を支援します。このフレームワークは2つのモードで実行可能です：「async」モード（タスクが単一スレッド上で順番に実行される）と「threaded」モード（タスクが同時に実行可能で、開発者のニーズに応じて柔軟性を提供する）です。
AEAフレームワークは、デジタル資産およびトランザクションの管理において独自のアプローチを採用しています。各エージェントには、秘密鍵を含む独自のデジタルウォレットが備わっており、これはエージェントがトランザクションに署名したり身元を証明したりするための安全なパスワードのような役割を果たします。このウォレットは厳重に保護されており、アクセスはすべての経済的判断を制御するゲートキーパーとして機能するDecisionMakerコンポーネントに限定されています。このフレームワークは、複数のブロックチェーンネットワークで動作するよう設計されており、EthereumおよびCosmosへの組み込みサポートを提供します。プラグイン機構を通じて、開発者は他のブロックチェーンシステムとの互換性を追加可能であり、フレームワークの適応性を極めて高めています。エージェントがスマートコントラクト（ブロックチェーン上で実行されるプログラム）を活用する必要がある場合、Contractパッケージを使用します。これらのパッケージは、ブロックチェーン上のトランザクションを作成・実行するための簡易インターフェースを提供し、エージェントの他のコンポーネントからは複雑な技術的詳細を隠蔽します。
AEAフレームワークは、すでにいくつかの実世界での活用事例を通じてその能力を示しています。エージェントがデジタル資産を自律的に取引するトレーディングコンペティション、IoTデバイスと連携して動作するサプライチェーン管理システム、およびエージェントが現実世界のデータを購入・売却する公開コンペティションなどにおいて適用されています。今後の計画には、より複雑な意思決定シナリオに対応できるよう、DecisionMakerのさらに強力なバージョンの構築が含まれます。またチームは、Golangなどの高速プログラミング言語による軽量実装を作成し、リソースが限られたデバイスにおけるパフォーマンス向上を目指しています。全体的な開発はコミュニティ主導で進められる予定であり、コアチームおよび外部コントリビューター双方による継続的な機能強化が行われていきます。
自律経済エージェント（Autonomous Economic Agent: AEA）フレームワークは、ソフトウェア・エージェントがデジタル経済内で独立して動作することを可能にする革新的なシステムです。人工知能とブロックチェーン技術を統合することで、エージェントは人間の常時監視なしに、相互に通信し、意思決定を行い、金融取引を実行できます。つまり、交渉・取引・リソース管理を自立して行う「スマートなデジタルアシスタント」を創出するのです。
FET資料
FET についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
よくある質問： FET に関するその他の質問
FET が年間5%の成長率で成長した場合、その推定価値は 2027 年にはおよそ --、2030年には --、2035年にはおよそ --、2040年には -- に達する可能性があります。これらの数値は着実な複利成長シナリオを示していますが、実際の将来の価格は市場の採用状況、規制の動向、マクロ経済状況に左右されます。 FET の潜在的な価格と期待されるROIの詳細な年次内訳については、以下の完全な予測表をご覧ください。
本日の FET の価格は ¥ 21.6189 です。本日、30日間、60日間、90日間の履歴を確認するには、価格履歴セクションをチェックしてください。
FET は、市場への参加とエコシステムの発展が継続しており、活発に取引されている暗号資産です。しかしながら、FET への投資をはじめとする暗号資産投資は、本質的に変動性が高いため、ご自身のリスク許容度と照らし合わせる必要があります。投資判断や投資を行う前に、必ずご自身で調査を行い、市場状況をご確認ください。
直近 24 時間に、-- 相当の FET がMEXCで取引されました。
FET ライブ価格は、MEXCを含む主要取引所における世界的な取引状況に基づいてリアルタイムで更新されます。市場価格は流動性、取引高、そして全体的なセンチメントの変化により常に変動します。ご希望の通貨で最新の FET 価格を確認するには、FET 価格のページにアクセスしてください。
FET の価格は、市場全体のセンチメント、取引高、技術開発、ユーザーの採用動向など、いくつかの主要な要因の影響を受けます。金利変動、流動性サイクル、規制当局のシグナルといったより広範なマクロ経済状況も、価格変動に重要な役割を果たします。
リアルタイムの市場の変化とプロジェクトの最新情報を入手するには、最新の分析と暗号資産の洞察を提供するMEXC ニュースにアクセスしてください。
以下は、MEXCにおける24時間の取引高に基づく現在の取引高上位トークンです。価格とパフォーマンスは、ライブマーケットデータに基づいて継続的に更新されます。
BTC
64,997.99
+0.09%
ETH
1,920.03
+0.11%
GOLD(XAUT)
4,327.22
+0.14%
SOL
75.41
+2.04%
XMR
378.56
+2.43%
MEXCは、リスクを自動的に管理するために損切り注文と利確注文をサポートしています。
1. 現物または先物取引セクションに移動し、FET/USDTペアを選択します。
2. 注文タイプメニューから「ストップリミット」または「トリガー注文」を選択します。
3. トリガー価格 (注文を有効にするレベル) と実行価格 (注文が約定する価格) を設定します。
4. 注文内容を確認し、送信します。
損切り注文は、FET の価格があなたのポジションと反対に動いた場合に有効になり、利確注文はあなたの目標利益レベルに達したときに自動的に実行されます。
詳細な例とチュートリアルについては、MEXC現物取引ガイドをご覧ください。
FET 価格は、市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については FET (FET) の価格予測をご覧ください。
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2026-08-08 20:34:00 (UTC+8) FET (FET) 業界の重要最新情報
時間 (UTC+8) タイプ 情報 02-11 14:20:00 業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21 オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00 業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00 業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00 業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00 業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
FET USDT（先物取引）
FET をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの FET USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。
免責事項
暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。
また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。