FirmaChain 本日の価格

FirmaChain (FCT2) の本日のライブ価格は ¥ 0.00667 で、直近24時間で 0.44% 変動しました。現在の FCT2 から JPY への変換レートは、¥ 0.00667 につき FCT2 です。

FirmaChain は現在、時価総額 ¥ 8.12M で #982 位、循環供給量は 1.22B FCT2 です。直近24時間の FCT2 は、¥ 0.00664 (安値) から ¥ 0.00672 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 20,950.723670013、史上最安値は ¥ 1.02226229134639845 です。

短期的なパフォーマンスでは、FCT2 は直近1時間で 0.00%、直近7日間で -2.63% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 4.99K に達しました。

FirmaChain (FCT2) 市場情報

ランキング No.982 時価総額 ¥ 8.12M¥ 8.12M ¥ 8.12M 取引高 (24H) ¥ 4.99K¥ 4.99K ¥ 4.99K 完全希薄化後時価総額 ¥ 8.19M¥ 8.19M ¥ 8.19M 循環供給量 1.22B 1.22B 1.22B 総供給量 1,227,544,264.801398 1,227,544,264.801398 1,227,544,264.801398 パブリックブロックチェーン FCT

FirmaChain の現在の時価総額は ¥ 8.12M、24時間取引高は ¥ 4.99K です。FCT2 の循環供給量は 1.22B、総供給量は 1227544264.801398 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 8.19M です。