FIRMACHAINは当初、すべての紙ベースの社会的および法的活動をブロックチェーンに転送して、透明性を導入し、文書の改ざんや偽造を防止することを目的としていました。信頼の基本的な価値を維持しながら、FIRMACHAINチームは現在、包括的なブロックチェーンプラットフォームになることに目を向けています。私たちの目標は、ビジネスエンティティとFIRMACHAIN保有者に、便利でありながら楽しいエンゲージメントを提供する便利なブロックチェーンベースのサービスを提供することです。これにより、「ユーティリティ」（ユーティリティ+エンターテインメント）プラットフォームになるというチームの目標を達成できます。