Harvest Finance 本日の価格

Harvest Finance (FARM) の本日のライブ価格は ¥ 5.184 で、直近24時間で 0.38% 変動しました。現在の FARM から JPY への変換レートは、¥ 5.184 につき FARM です。

Harvest Finance は現在、時価総額 ¥ 3.48M で #1339 位、循環供給量は 672.18K FARM です。直近24時間の FARM は、¥ 5.029 (安値) から ¥ 5.212 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 103,637.185944084、史上最安値は ¥ 765.477095518319514 です。

短期的なパフォーマンスでは、FARM は直近1時間で -0.12%、直近7日間で -1.43% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 57.12K に達しました。

Harvest Finance (FARM) 市場情報

ランキング No.1339 時価総額 ¥ 3.48M¥ 3.48M ¥ 3.48M 取引高 (24H) ¥ 57.12K¥ 57.12K ¥ 57.12K 完全希薄化後時価総額 ¥ 3.58M¥ 3.58M ¥ 3.58M 循環供給量 672.18K 672.18K 672.18K 総供給量 690,420 690,420 690,420 パブリックブロックチェーン ETH

Harvest Finance の現在の時価総額は ¥ 3.48M、24時間取引高は ¥ 57.12K です。FARM の循環供給量は 672.18K、総供給量は 690420 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 3.58M です。