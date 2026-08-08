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本日の Harvest Finance のライブ価格は 5.184 JPY です。FARM の時価総額は 3,484,599.008496192 JPY です。日本 のリアルタイムの FARM から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の Harvest Finance のライブ価格は 5.184 JPY です。FARM の時価総額は 3,484,599.008496192 JPY です。日本 のリアルタイムの FARM から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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Harvest Finance価格(FARM)

1 FARM から JPY へのライブ価格：

¥813.888
¥813.888¥813.888
-0.38%1D
JPY
Harvest Finance (FARM) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 20:30:27 (UTC+8)

Harvest Finance 本日の価格

Harvest Finance (FARM) の本日のライブ価格は ¥ 5.184 で、直近24時間で 0.38% 変動しました。現在の FARM から JPY への変換レートは、¥ 5.184 につき FARM です。

Harvest Finance は現在、時価総額 ¥ 3.48M#1339 位、循環供給量は 672.18K FARM です。直近24時間の FARM は、¥ 5.029 (安値) から ¥ 5.212 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 103,637.185944084、史上最安値は ¥ 765.477095518319514 です。

短期的なパフォーマンスでは、FARM は直近1時間で -0.12%、直近7日間で -1.43% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 57.12K に達しました。

Harvest Finance (FARM) 市場情報

No.1339

¥ 3.48M
¥ 3.48M¥ 3.48M

¥ 57.12K
¥ 57.12K¥ 57.12K

¥ 3.58M
¥ 3.58M¥ 3.58M

672.18K
672.18K 672.18K

690,420
690,420 690,420

ETH

Harvest Finance の現在の時価総額は ¥ 3.48M、24時間取引高は ¥ 57.12K です。FARM の循環供給量は 672.18K、総供給量は 690420 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 3.58M です。

Harvest Finance 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 5.029
¥ 5.029¥ 5.029
24H 最安値
¥ 5.212
¥ 5.212¥ 5.212
24H 最高値

¥ 5.029
¥ 5.029¥ 5.029

¥ 5.212
¥ 5.212¥ 5.212

¥ 103,637.185944084
¥ 103,637.185944084¥ 103,637.185944084

¥ 765.477095518319514
¥ 765.477095518319514¥ 765.477095518319514

-0.12%

-0.38%

-1.43%

-1.43%

Harvest Finance (FARM) 価格履歴 JPY

Harvest Finance の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ -3.10457-0.38%
30日¥ -0.14-2.63%
60日¥ -0.126-2.38%
90日¥ -7.536-59.25%
Harvest Finance 本日の価格変動

本日 FARM は、 ¥ -3.10457 (-0.38%) の変動を記録しました。

Harvest Finance 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ -0.14 (-2.63%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Harvest Finance 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、FARM は、 ¥ -0.126 (-2.38%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Harvest Finance 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -7.536 (-59.25%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Harvest Finance (FARM) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Harvest Finance 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Harvest Finance の分析

この分析では、AIモデルを活用して Harvest Finance の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

Harvest Finance 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の FARM 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 72% | 弱気 28%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJゴールデンクロスK > D短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
MAグループ7 買い 0 中立 0 売り≥ 80% 買いすべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。
StochRSI< 20売られ過ぎゾーン短期的に下落が速すぎるため、反発の可能性に注意が必要です。
MACDゴールデンクロスDIF > DEA強気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ7 買い 0 中立 0 売り≥ 80% 買いすべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。
BOLL (20,2)価格 < 下限バンド下限バンドに接触または突破「割安」ゾーンに入りつつあり、ボラティリティが高まっています。
RSI (14)売られ過ぎ< 30やや急落しており、短期的に反発する可能性があります。
ピボットポイントS2 ≤ 価格 < S1S2‑S1の間中央ピボットを下回り、安値圏に入りつつあります。

**市場構造** FARM_USDT 4時間足の現在価格は6.95 USDTで、ハブ中枢である7.6633を0.71 USDT下回る位置にあります。MAとEMAの全期間組み合わせでは、対立するシグナルがなく、14項目の買いシグナルが記録されています。価格は強気指標体系内での調整局面にあります。 **勢い状態** MACDはゴールデンクロスの形を示しています。RSIは超売られゾーンに達しており、短期・長期の動量指標が分層化しています。短期的な勢いは低下していますが、トレンド指標は依然として同方向に並んでいます。 **重要な価格水準** 上値抵抗ラインR1は7.9666（現行価格から+14.6%）、R2は8.4233（現行価格から+21.2%）です。下値支持ラインS1は7.2066（現行価格から+3.7%）、S2は6.9033（現行価格から-0.7%）です。近隣の価格帯であるS2とS1が現在のレンジの境界を形成しています。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

Harvest Finance の価格に影響を与える要因は何ですか？

FARMトークンの価格は、いくつかの重要な要因によって影響を受けます：

1. Harvest Financeプロトコルにおける総ロックアップ資産（TVL）――TVLが高ければ高いほど、価格を支える要因となります。
2. DeFi市場のセンチメントおよび全体的な暗号通貨市場の動向。
3. プラットフォーム上で提供されるイールドファーミングの需要とAPYレート。
4. トークン供給の動向およびステーキング報酬の配分。
5. プロトコルのアップデート、新機能、そしてパートナーシップの発表。
6. 他のイールドアグリゲーションプラットフォームとの競争。
7. DeFiセクターに影響を及ぼす規制関連のニュース。
8. 交換所での取引量と流動性。
9. コミュニティの採用状況およびユーザー成長の指標。

人はなぜ今日 Harvest Finance の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から今日のFARMの価格を知りたがっています。その理由には、積極的な取引判断、ポートフォリオ管理、そして投資タイミングが含まれます。DeFiイールドファーミングトークンであるFARMの価格は、ステーキング報酬やファーミング戦略に影響を及ぼします。トレーダーはエントリー／エグジットポイントを見極めるために日々の価格を注視し、一方で投資家は他の暗号資産や伝統的資産とのパフォーマンスを比較・追跡しています。

Harvest Finance の価格予測

Harvest Finance (FARM) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の FARM の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
Harvest Finance (FARM) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、Harvest Finance の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Harvest Finance が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？FARM の 2026–2027 年の価格予測は Harvest Finance 価格予測 ページでご確認いただけます。

Harvest Finance について

Harvest Finance (FARM)は、イールドファーミングのプロセスを自動化することを目指す分散型金融（DeFi）プロトコルです。Ethereumブロックチェーン上に構築され、ユーザーは暗号通貨をその流動性プールに預けてFARMトークンを受け取ることができ、これをステーキングしてさらなる報酬を得ることができます。このプロトコルはスマートコントラクトを利用して、ユーザーの資金を異なるDeFiプラットフォーム間で自動的に移動し、リターンを最大化します。ガバナンストークンとして、FARMは保有者にプロトコルの開発や将来の方向性に関するさまざまな提案に投票する権利を与えます。FARMトークンの供給量は690,420に上限が設定されており、新たなトークンは流動性提供者への報酬として発行されます。

日本 で Harvest Finance を購入して投資する方法

Harvest Finance を使用する準備はできていますか？MEXCでは、FARM の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は Harvest Finance の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Harvest Finance (FARM) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Harvest Finance が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Harvest Finance (FARM) の購入ガイド

Harvest Finance でできること

Harvest Finance を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで Harvest Finance (FARM) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
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メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
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テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

Harvest Finance ( FARM ) とは何か

Harvestは、最新のDeFiプロトコルから利用可能な最高のリターンを自動的にファームし、最新のファーム技術を使用して受け取ったリターンを最適化すると説明しています。FARMはHarvestのガバナンストークンです。FARMの保有者は、FARMの運営財務に対する提案に投票し、Harvestの運営から5％の手数料を受け取ることができると主張しています。

Harvest Finance資料

Harvest Finance についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Harvest Financeウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

AI MemeBNB Chain EcosystemDecentralized Finance (DeFi)

よくある質問： Harvest Finance に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 20:30:27 (UTC+8)

Harvest Finance (FARM) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

Harvest Finance についてさらに詳しく知る

FARM USDT（先物取引）

FARM をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの FARM USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの Harvest Finance (FARM) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Harvest Finance ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
FARM/USDT
¥812.161
¥812.161¥812.161
-0.54%
11.06K (USDT)

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¥1.240614¥1.240614

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¥14.64025
¥14.64025¥14.64025

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免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

FARM から JPY の計算機

金額

FARM
FARM
JPY
JPY

1 FARM = 813.888 JPY