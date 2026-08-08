EverValue Coin 本日の価格

EverValue Coin (EVA) の本日のライブ価格は ¥ 33.91 で、直近24時間で 0.55% 変動しました。現在の EVA から JPY への変換レートは、¥ 33.91 につき EVA です。

EverValue Coin は現在、時価総額 ¥ 0.00 で #3869 位、循環供給量は 0.00 EVA です。直近24時間の EVA は、¥ 32.36 (安値) から ¥ 34.67 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 6,727.460069913649288、史上最安値は ¥ 0.0313760107501257 です。

短期的なパフォーマンスでは、EVA は直近1時間で +0.02%、直近7日間で +0.71% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 99.37K に達しました。

EverValue Coin (EVA) 市場情報

ランキング No.3869 時価総額 ¥ 0.00¥ 0.00 ¥ 0.00 取引高 (24H) ¥ 99.37K¥ 99.37K ¥ 99.37K 完全希薄化後時価総額 ¥ 712.11M¥ 712.11M ¥ 712.11M 循環供給量 0.00 0.00 0.00 最大供給量 21,000,000 21,000,000 21,000,000 総供給量 18,763,122.83 18,763,122.83 18,763,122.83 循環率 0.00% パブリックブロックチェーン ARB

EverValue Coin の現在の時価総額は ¥ 0.00、24時間取引高は ¥ 99.37K です。EVA の循環供給量は 0.00、総供給量は 18763122.83 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 712.11M です。