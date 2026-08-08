この分析では、AIモデルを活用して The Final Form Bull の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の CZ 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 65% | 弱気 35%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ デッドクロス K < D 短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。 MAグループ 7 買い 0 中立 0 売り ≥ 80% 買い すべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。 StochRSI 20‑80 中立ゾーン 通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。 MACD ゴールデンクロス DIF > DEA 強気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 7 買い 0 中立 0 売り ≥ 80% 買い すべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。 BOLL (20,2) 価格 < 下限バンド 下限バンドに接触または突破 「割安」ゾーンに入りつつあり、ボラティリティが高まっています。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント 価格 < S2 S2の下方 直近の「最安価格帯」を下回る安値圏にあります。

CZ_USDTは4時間足のチャートにおいて、ハブポイントである0.00476を下回る位置で推移しています。現在の価格0.004453はS2とS1の間にある状況です。価格は短期移動平均線群の上に位置しており、買いと売りのバランスは低位での調整局面を示しています。指標の整合性からも、短期的には買い優勢が確認されています。一方で、長期的なトレンドは依然として中枢圧力を受けたままです。 MAおよびEMAはすべて買いシグナルを示しており、MACDはゴールデンクロスの形を形成しています。RSIは中立域にあり、速い指標と遅い指標の間に層状の動きが見られます。短期的なモメンタムは上向きに集中しており、ボラティリティは引き続き収縮した状態を維持しています。StochRSIはまだ超買ゾーンには達していませんが、モメンタムの分布はロングサイドの修復方向へ傾いています。 近隣のレジスタンスはS1の水準である0.00464に位置しており、現行価格から約4.2%の距離にあります。一方、下方のサポートはS2の水準である0.00450を参考にしており、現行価格から約1.2%の距離にあります。さらに遠方の目安となる中枢レベルは0.00476で、現行価格から約6.9%の距離にあります。R1の水準である0.00490は二次的な抵抗帯として機能しています。重要なレンジは0.00450から0.00464の間と見なされます。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。