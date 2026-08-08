Coinweb 本日の価格

Coinweb (CWEB) の本日のライブ価格は ¥ 0.0007248 で、直近24時間で 0.08% 変動しました。現在の CWEB から JPY への変換レートは、¥ 0.0007248 につき CWEB です。

Coinweb は現在、時価総額 ¥ 1.78M で #1472 位、循環供給量は 2.46B CWEB です。直近24時間の CWEB は、¥ 0.0007233 (安値) から ¥ 0.0007257 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 35.9694274770997157、史上最安値は ¥ 0.13703208390409012 です。

短期的なパフォーマンスでは、CWEB は直近1時間で +0.17%、直近7日間で -0.76% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 55.73K に達しました。

Coinweb (CWEB) 市場情報

ランキング No.1472 時価総額 ¥ 1.78M¥ 1.78M ¥ 1.78M 取引高 (24H) ¥ 55.73K¥ 55.73K ¥ 55.73K 完全希薄化後時価総額 ¥ 5.51M¥ 5.51M ¥ 5.51M 循環供給量 2.46B 2.46B 2.46B 総供給量 7,597,398,622.55741 7,597,398,622.55741 7,597,398,622.55741 パブリックブロックチェーン ETH

Coinweb の現在の時価総額は ¥ 1.78M、24時間取引高は ¥ 55.73K です。CWEB の循環供給量は 2.46B、総供給量は 7597398622.55741 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 5.51M です。