Cattoverse 本日の価格

Cattoverse (CS) の本日のライブ価格は ¥ 0.000098 で、直近24時間で 3.15% 変動しました。現在の CS から JPY への変換レートは、¥ 0.000098 につき CS です。

Cattoverse は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- CS です。直近24時間の CS は、¥ 0.000079 (安値) から ¥ 0.000107 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、CS は直近1時間で +8.88%、直近7日間で +15.29% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 498.51 に達しました。

Cattoverse (CS) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 498.51¥ 498.51 ¥ 498.51 完全希薄化後時価総額 ¥ 9.80K¥ 9.80K ¥ 9.80K 循環供給量 ---- -- 総供給量 100,000,000 100,000,000 100,000,000 パブリックブロックチェーン BSC

Cattoverse の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 498.51 です。CS の循環供給量は --、総供給量は 100000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 9.80K です。