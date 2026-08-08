この分析では、AIモデルを活用して OpenGradient の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の OPG 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 65% | 弱気 35%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ ゴールデンクロス K > D 短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。 MAグループ 1-2 買い 20-40% 売り 移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。 StochRSI 20‑80 中立ゾーン 通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。 MACD ゴールデンクロス DIF > DEA 強気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 1-2 買い 20-40% 売り 移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。 BOLL (20,2) 価格 > 上限バンド 上限バンドに接触または突破 「割高」ゾーンに入りつつあり、ボラティリティが高まっています。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント 価格 > R2 R2の上方 直近の「最高価格帯」を上回る高値圏にあります。

OPG_USDTは4時間足チャートにおいて、0.09369の価格水準で推移しています。価格はR1レジスタンスである0.0928を突破し、R2ハブである0.0936をテストしました。さらに、中枢となる0.0913が下側の主要なサポートとして機能しています。S1レベルの0.0905およびS2レベルの0.089は、より深い層に位置する重要なサポートゾーンです。 現在の価格はハブ体系の上部エリアに位置しており、買い勢力による構造は依然として完全に維持されています。 短期的なMA（移動平均線）とEMA（指数平滑移動平均線）の組み合わせは、買いシグナルを示す配置となっています。MACD指標はゴールデンクロスの形態を形成しており、RSI指標は中立的なレンジ内で振れています。KDJおよびStochRSIの数値も、強弱の極端な乖離は見られません。ボリンジャーバンドは拡張傾向を示しており、遅行線と早行線の方向性も一致しています。また、価格の上昇に伴いボラティリティもやや高まっています。買い圧力は短期移動平均線付近に集中しています。 直近の重要なレジスタンスはR2ハブである0.0936にあり、現行価格からわずか0.1%程度の差しかありません。次位のレジスタンスは前回の高値エリアを参考にします。一方、直近のサポートはR1レベルの0.0928で、現行価格から約0.9%の距離にあります。遠方の参考サポートとしては中枢の0.0913があり、こちらは現行価格から約2.5%の距離に位置しています。さらに、S1レベルの0.0905は下落局面における第二の参考ポイントとなります。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。