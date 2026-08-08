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本日の OpenGradient のライブ価格は 0.09625 JPY です。OPG の時価総額は 18,287,500 JPY です。日本 のリアルタイムの OPG から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の OpenGradient のライブ価格は 0.09625 JPY です。OPG の時価総額は 18,287,500 JPY です。日本 のリアルタイムの OPG から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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OpenGradient価格(OPG)

1 OPG から JPY へのライブ価格：

¥15.10968
¥15.10968¥15.10968
+3.48%1D
JPY
OpenGradient (OPG) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 23:18:48 (UTC+8)

OpenGradient 本日の価格

OpenGradient (OPG) の本日のライブ価格は ¥ 0.09625 で、直近24時間で 3.48% 変動しました。現在の OPG から JPY への変換レートは、¥ 0.09625 につき OPG です。

OpenGradient は現在、時価総額 ¥ 18.29M#400 位、循環供給量は 190.00M OPG です。直近24時間の OPG は、¥ 0.09212 (安値) から ¥ 0.09821 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 75.71364817046705121、史上最安値は ¥ 21.85285030090895349 です。

短期的なパフォーマンスでは、OPG は直近1時間で -0.49%、直近7日間で -1.65% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 69.48K に達しました。

OpenGradient (OPG) 市場情報

No.400

¥ 18.29M
¥ 18.29M¥ 18.29M

¥ 69.48K
¥ 69.48K¥ 69.48K

¥ 96.25M
¥ 96.25M¥ 96.25M

190.00M
190.00M 190.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

19.00%

BASE

OpenGradient の現在の時価総額は ¥ 18.29M、24時間取引高は ¥ 69.48K です。OPG の循環供給量は 190.00M、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 96.25M です。

OpenGradient 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.09212
¥ 0.09212¥ 0.09212
24H 最安値
¥ 0.09821
¥ 0.09821¥ 0.09821
24H 最高値

¥ 0.09212
¥ 0.09212¥ 0.09212

¥ 0.09821
¥ 0.09821¥ 0.09821

¥ 75.71364817046705121
¥ 75.71364817046705121¥ 75.71364817046705121

¥ 21.85285030090895349
¥ 21.85285030090895349¥ 21.85285030090895349

-0.49%

+3.48%

-1.65%

-1.65%

OpenGradient (OPG) 価格履歴 JPY

OpenGradient の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ +0.5081338+3.48%
30日¥ -0.02345-19.60%
60日¥ -0.05525-36.47%
90日¥ -0.18845-66.20%
OpenGradient 本日の価格変動

本日 OPG は、 ¥ +0.5081338 (+3.48%) の変動を記録しました。

OpenGradient 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ -0.02345 (-19.60%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

OpenGradient 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、OPG は、 ¥ -0.05525 (-36.47%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

OpenGradient 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.18845 (-66.20%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

OpenGradient (OPG) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

OpenGradient 価格履歴ページ を今すぐチェック。

OpenGradient の分析

この分析では、AIモデルを活用して OpenGradient の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

OpenGradient 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の OPG 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 65% | 弱気 35%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJゴールデンクロスK > D短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
MAグループ1-2 買い20-40% 売り移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
StochRSI20‑80中立ゾーン通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
MACDゴールデンクロスDIF > DEA強気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ1-2 買い20-40% 売り移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
BOLL (20,2)価格 > 上限バンド上限バンドに接触または突破「割高」ゾーンに入りつつあり、ボラティリティが高まっています。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイント価格 > R2R2の上方直近の「最高価格帯」を上回る高値圏にあります。

OPG_USDTは4時間足チャートにおいて、0.09369の価格水準で推移しています。価格はR1レジスタンスである0.0928を突破し、R2ハブである0.0936をテストしました。さらに、中枢となる0.0913が下側の主要なサポートとして機能しています。S1レベルの0.0905およびS2レベルの0.089は、より深い層に位置する重要なサポートゾーンです。 現在の価格はハブ体系の上部エリアに位置しており、買い勢力による構造は依然として完全に維持されています。 短期的なMA（移動平均線）とEMA（指数平滑移動平均線）の組み合わせは、買いシグナルを示す配置となっています。MACD指標はゴールデンクロスの形態を形成しており、RSI指標は中立的なレンジ内で振れています。KDJおよびStochRSIの数値も、強弱の極端な乖離は見られません。ボリンジャーバンドは拡張傾向を示しており、遅行線と早行線の方向性も一致しています。また、価格の上昇に伴いボラティリティもやや高まっています。買い圧力は短期移動平均線付近に集中しています。 直近の重要なレジスタンスはR2ハブである0.0936にあり、現行価格からわずか0.1%程度の差しかありません。次位のレジスタンスは前回の高値エリアを参考にします。一方、直近のサポートはR1レベルの0.0928で、現行価格から約0.9%の距離にあります。遠方の参考サポートとしては中枢の0.0913があり、こちらは現行価格から約2.5%の距離に位置しています。さらに、S1レベルの0.0905は下落局面における第二の参考ポイントとなります。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

OpenGradient の価格予測

OpenGradient (OPG) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の OPG の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
OpenGradient (OPG) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、OpenGradient の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
OpenGradient が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？OPG の 2026–2027 年の価格予測は OpenGradient 価格予測 ページでご確認いただけます。

日本 で OpenGradient を購入して投資する方法

OpenGradient を使用する準備はできていますか？MEXCでは、OPG の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は OpenGradient の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、OpenGradient (OPG) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、OpenGradient が即座にあなたのウォレットに入金されます。
OpenGradient (OPG) の購入ガイド

OpenGradient でできること

OpenGradient を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで OpenGradient (OPG) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
--
メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
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テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

OpenGradient ( OPG ) とは何か

OpenGradientはオープンインテリジェンスのためのネットワークです。AIモデルを大規模にホスト、実行、検証するために設計された分散型インフラネットワークです。このネットワークは専門的なAIコプロセッサーとして機能し、アプリケーション、ブロックチェーン、エージェントがGPUおよびTEEノードの専用ネットワークにコンピューティングをアウトソースできるようにします。バリデーターはすべての計算証明（TEEアテステーションまたはzkML証明）をオンチェーンに決済する前にコンセンサスで検証し、あらゆるネットワークやアプリケーションからのトラストレスなAI利用を実現します。本プラットフォームは2,000以上のモデルをホストし、200万以上の検証可能な推論を処理し、50万以上の暗号証明を生成しています。a16z crypto、Coinbase Ventures、および30以上の戦略的投資家から支援を受けており、調達額は$950万です。

OpenGradient資料

OpenGradient についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式OpenGradientウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

Artificial Intelligence (AI)Base EcosystemBinance Alpha Spotlight

よくある質問： OpenGradient に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 23:18:48 (UTC+8)

OpenGradient (OPG) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

OpenGradient についてさらに詳しく知る

OPG USDT（先物取引）

OPG をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの OPG USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの OpenGradient (OPG) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、OpenGradient ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
OPG/USDT
¥15.12067
¥15.12067¥15.12067
+3.59%
777.56K (USDT)

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¥39.92353
¥39.92353¥39.92353

-46.68%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

¥203.7232
¥203.7232¥203.7232

-38.15%

JMDT

JMDT

JMDT

¥156.5447
¥156.5447¥156.5447

-27.56%

STONK

STONK

STONK

¥1.162585
¥1.162585¥1.162585

-12.26%

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Squid

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¥14.52564¥14.52564

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¥2.304917¥2.304917

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¥10.589336
¥10.589336¥10.589336

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BluWhale AI

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¥2.706523
¥2.706523¥2.706523

+36.75%

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Audiera

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¥436.02354
¥436.02354¥436.02354

+38.91%

Ai Xovia

Ai Xovia

AIX

¥61.137527
¥61.137527¥61.137527

+13.45%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

OPG から JPY の計算機

金額

OPG
OPG
JPY
JPY

1 OPG = 15.11125 JPY