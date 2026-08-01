XEFFY 本日の価格

XEFFY (XEF) の本日のライブ価格は ¥ 0.0064507 で、直近24時間で 0.01% 変動しました。現在の XEF から JPY への変換レートは、¥ 0.0064507 につき XEF です。

XEFFY は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- XEF です。直近24時間の XEF は、¥ 0.0063609 (安値) から ¥ 0.0069654 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、XEF は直近1時間で +0.01%、直近7日間で +7.61% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 175.36K に達しました。

XEFFY (XEF) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 175.36K¥ 175.36K ¥ 175.36K 完全希薄化後時価総額 ¥ 38.70M¥ 38.70M ¥ 38.70M 循環供給量 ---- -- 総供給量 6,000,000,000 6,000,000,000 6,000,000,000 パブリックブロックチェーン XPHERE

XEFFY の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 175.36K です。XEF の循環供給量は --、総供給量は 6000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 38.70M です。