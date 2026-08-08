Core DAO価格(CORE)
Core DAO (CORE) の本日のライブ価格は ¥ 0.0194 で、直近24時間で 1.07% 変動しました。現在の CORE から JPY への変換レートは、¥ 0.0194 につき CORE です。
Core DAO は現在、時価総額 ¥ 24.02M で #527 位、循環供給量は 1.24B CORE です。直近24時間の CORE は、¥ 0.01893 (安値) から ¥ 0.02014 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 1,015.513634760102245、史上最安値は ¥ 3.65678849178007713 です。
短期的なパフォーマンスでは、CORE は直近1時間で -0.36%、直近7日間で +2.48% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 90.57K に達しました。
No.527
58.96%
0.01%
CORE
Core DAO の現在の時価総額は ¥ 24.02M、24時間取引高は ¥ 90.57K です。CORE の循環供給量は 1.24B、総供給量は 2093769839.03528109 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 40.74M です。
-0.36%
-1.06%
+2.48%
+2.48%
Core DAO の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
|期間
|変動率 (JPY)
|変動率 (%)
|今日
|¥ -0.0329425
|-1.06%
|30日
|¥ -0.00568
|-22.65%
|60日
|¥ -0.00787
|-28.86%
|90日
|¥ -0.02405
|-55.36%
本日 CORE は、 ¥ -0.0329425 (-1.06%) の変動を記録しました。
過去30日間で、価格は ¥ -0.00568 (-22.65%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。
表示を60日間に拡大すると、CORE は、 ¥ -0.00787 (-28.86%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。
90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.02405 (-55.36%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
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この分析では、AIモデルを活用して Core DAO の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。
現在の CORE 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%；
|指標軸
|モデルの結論
|比率/閾値
|クイック解説
|KDJ
|ゴールデンクロス
|K > D
|短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
|MAグループ
|3-4 買い
|40-60% 中立
|移動平均線が上昇と下落で混在しており、方向感が不明確です。
|StochRSI
|20‑80
|中立ゾーン
|通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
|MACD
|デッドクロス
|DIF < DEA
|弱気のモメンタムが現れつつあります。
|EMAグループ
|1-2 買い
|20-40% 売り
|移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
|BOLL (20,2)
|下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン
|下限バンドとミドルバンドの間
|比較的弱いものの、極端な水準ではありません。
|RSI (14)
|中立
|30‑70
|通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
|ピボットポイント
|ピボット ≤ 価格 ≤ R1
|ピボット‑R1の間
|中央ピボットを抜けた直後で、やや高めの水準にあります。
CORE_USDTは4時間足の現行価格0.02009で推移しています。価格は中枢となる0.01994を上回っています。短期移動平均線群は買いシグナルを示しており、長期EMA群も依然として買い優勢な並びを維持しています。ハブ体系では、価格がR1レジスタンスレベルの下に位置していることが確認されています。現在、買いと売りの勢力が0.01994から0.02012のレンジ内で拮抗しており、構造的には重要な抵抗水準を突破するには至っていない状況です。 MACD指標はデッドクロスの形を形成しており、速い線と遅い線の間でモメンタムの乖離が見られます。RSI指標は中立ゾーンに位置し、KDJおよびStochRSIの数値からは相場が振れ幅の狭いボラティリティを示していることが読み取れます。ボリンジャーバンドが収束していることから、市場の変動率は低下傾向にあります。短期的な買い圧力は抑制されており、多空双方の勢力分布は分散化しつつあります。また、速い線と遅い線の方向性が一致せず、市場全体としては一方向への強い推進力が欠如しています。そのため、モメンタムの転換は観察段階にあると言えます。 近隣の抵抗レベルR1は0.02012にあり、現行価格との差はわずか0.00003です。一方、近隣のサポートレベルS1は0.01981で、現行価格との差は0.00028となります。さらに遠隔の参考抵抗R2は0.02024、参考サポートS2は0.01963に設定されています。中枢となる0.01994は即時的な防衛ラインとして機能しており、価格の動きはこれらの重要ポイントの間で限定的に展開しています。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
2040年、Core DAO の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
cVault.finance (CORE)は、イールドファーミングのための安全で持続可能なプラットフォームを提供することを目指す分散型金融（DeFi）プロトコルです。このプロトコルはEthereumブロックチェーン上に構築されており、革新的な経済・ゲーム理論モデルを利用して、自己持続的な高利回りのファーミングエコシステムを作り出します。COREのユニークな特徴は、恒久的にロックされた流動性で、これは流動性提供者が自分の流動性を引き出すことができないということを意味し、イールドファーマーにとって安定した予測可能な環境を作り出します。また、トークンはガバナンスにも使用され、保有者が各種プロトコルパラメーターや将来の開発方向について投票することを可能にします。COREトークンの供給量は10,000に固定されており、追加のトークンを発行するための規定はありません。
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|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
|02-11 14:20:00
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ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
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