Cobak Token 本日の価格

Cobak Token (CBK) の本日のライブ価格は ¥ 0.1685 で、直近24時間で 0.29% 変動しました。現在の CBK から JPY への変換レートは、¥ 0.1685 につき CBK です。

Cobak Token は現在、時価総額 ¥ 16.85M で #730 位、循環供給量は 100.00M CBK です。直近24時間の CBK は、¥ 0.1657 (安値) から ¥ 0.1697 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 2,561.17097915、史上最安値は ¥ 29.31051212079007581 です。

短期的なパフォーマンスでは、CBK は直近1時間で +0.11%、直近7日間で +1.62% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 55.50K に達しました。

Cobak Token (CBK) 市場情報

ランキング No.730 時価総額 ¥ 16.85M¥ 16.85M ¥ 16.85M 取引高 (24H) ¥ 55.50K¥ 55.50K ¥ 55.50K 完全希薄化後時価総額 ¥ 16.85M¥ 16.85M ¥ 16.85M 循環供給量 100.00M 100.00M 100.00M 最大供給量 100,000,000 100,000,000 100,000,000 総供給量 100,000,000 100,000,000 100,000,000 循環率 100.00% 発行日 2021-07-08 00:00:00 パブリックブロックチェーン ETH

Cobak Token の現在の時価総額は ¥ 16.85M、24時間取引高は ¥ 55.50K です。CBK の循環供給量は 100.00M、総供給量は 100000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 16.85M です。