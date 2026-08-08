Bull 本日の価格

Bull (BULL) の本日のライブ価格は ¥ 0.0001521 で、直近24時間で 4.29% 変動しました。現在の BULL から JPY への変換レートは、¥ 0.0001521 につき BULL です。

Bull は現在、時価総額 ¥ 152.09K で #1302 位、循環供給量は 999.96M BULL です。直近24時間の BULL は、¥ 0.0001449 (安値) から ¥ 0.0001567 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 1.702583198448894833、史上最安値は ¥ 0.171159954902811513 です。

短期的なパフォーマンスでは、BULL は直近1時間で -2.32%、直近7日間で +20.71% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 53.62K に達しました。

Bull (BULL) 市場情報

ランキング No.1302 時価総額 ¥ 152.09K¥ 152.09K ¥ 152.09K 取引高 (24H) ¥ 53.62K¥ 53.62K ¥ 53.62K 完全希薄化後時価総額 ¥ 152.09K¥ 152.09K ¥ 152.09K 循環供給量 999.96M 999.96M 999.96M 最大供給量 999,956,072 999,956,072 999,956,072 総供給量 999,956,072 999,956,072 999,956,072 循環率 100.00% パブリックブロックチェーン SOL

Bull の現在の時価総額は ¥ 152.09K、24時間取引高は ¥ 53.62K です。BULL の循環供給量は 999.96M、総供給量は 999956072 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 152.09K です。