Bitcoin Bam 本日の価格

Bitcoin Bam (BTCBAM) の本日のライブ価格は ¥ 0.0551 で、直近24時間で 0.01% 変動しました。現在の BTCBAM から JPY への変換レートは、¥ 0.0551 につき BTCBAM です。

Bitcoin Bam は現在、時価総額 ¥ 566.25K で #2113 位、循環供給量は 10.28M BTCBAM です。直近24時間の BTCBAM は、¥ 0.05506 (安値) から ¥ 0.05512 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 3,147.56161294338446、史上最安値は ¥ 3.14934514342619282 です。

短期的なパフォーマンスでは、BTCBAM は直近1時間で -0.02%、直近7日間で -0.96% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 26.28K に達しました。

Bitcoin Bam (BTCBAM) 市場情報

ランキング No.2113 時価総額 ¥ 566.25K¥ 566.25K ¥ 566.25K 取引高 (24H) ¥ 26.28K¥ 26.28K ¥ 26.28K 完全希薄化後時価総額 ¥ 1.16M¥ 1.16M ¥ 1.16M 循環供給量 10.28M 10.28M 10.28M 最大供給量 21,000,000 21,000,000 21,000,000 総供給量 21,000,000 21,000,000 21,000,000 循環率 48.93% パブリックブロックチェーン BSC

Bitcoin Bam の現在の時価総額は ¥ 566.25K、24時間取引高は ¥ 26.28K です。BTCBAM の循環供給量は 10.28M、総供給量は 21000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 1.16M です。