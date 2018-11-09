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BitcoinSV (BSV) 本日のテクニカル分析

BitcoinSV (BSV) 本日のテクニカル分析

BitcoinSV 分析ページでは、AIによって生成された BSV の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で BitcoinSV の分析内容について詳しくご覧ください。

BitcoinSV (BSV) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$14.09--+12.09%+5.22%-17.80%
BitcoinSV 価格について詳しく知る

BitcoinSV テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる BitcoinSV の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
購入
売却 8
中立 2
購入 16
移動平均:強い買い売却 2中立 0購入 12
テクニカル指標:中立売却 6中立 2購入 4
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
14.1233
14.1166
R2
14.1166
14.109
R1
14.1033
14.1043
PP
14.0966
14.0966
S1
14.0833
14.089
S2
14.0766
14.0843
S3
14.0633
14.0766

BitcoinSV 市場シグナル

現在の未約定注文数量
0.07M
$2.13 M
$2.06 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.02M
3日間のアクティブ購入額
$0.18 M
3日間のアクティブ売却額
$0.20 M
7日間のアクティブ売買差額
-0.02M
7日間のアクティブ購入額
$0.26 M
7日間のアクティブ売却額
$0.28 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

BitcoinSV 資本フロー

純流入BSVUSDT 価格
履歴純流入価格

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの BitcoinSV (BSV) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、BitcoinSV ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
BSV/USDT
$14.09
$14.09$14.09
+3.75%
4.63K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

BSV
BSV
USD
USD

1 BSV = 14.09 USD

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