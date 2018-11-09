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本日の BitcoinSV のライブ価格は 14.09 JPY です。BSV の時価総額は 282,398,252.59375 JPY です。日本 のリアルタイムの BSV から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の BitcoinSV のライブ価格は 14.09 JPY です。BSV の時価総額は 282,398,252.59375 JPY です。日本 のリアルタイムの BSV から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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BitcoinSV価格(BSV)

1 BSV から JPY へのライブ価格：

¥2,212.13
¥2,212.13¥2,212.13
+3.98%1D
JPY
BitcoinSV (BSV) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 19:05:45 (UTC+8)

BitcoinSV 本日の価格

BitcoinSV (BSV) の本日のライブ価格は ¥ 14.09 で、直近24時間で 3.98% 変動しました。現在の BSV から JPY への変換レートは、¥ 14.09 につき BSV です。

BitcoinSV は現在、時価総額 ¥ 282.40M#118 位、循環供給量は 20.04M BSV です。直近24時間の BSV は、¥ 13.42 (安値) から ¥ 14.33 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 77,186.7560887、史上最安値は ¥ 1,741.744173628233187 です。

短期的なパフォーマンスでは、BSV は直近1時間で +0.14%、直近7日間で +12.09% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 63.65K に達しました。

BitcoinSV (BSV) 市場情報

No.118

¥ 282.40M
¥ 282.40M¥ 282.40M

¥ 63.65K
¥ 63.65K¥ 63.65K

¥ 282.40M
¥ 282.40M¥ 282.40M

20.04M
20.04M 20.04M

20,042,459.375
20,042,459.375 20,042,459.375

0.01%

2018-11-09 00:00:00

¥ 13,863.1
¥ 13,863.1¥ 13,863.1

BSV

BitcoinSV の現在の時価総額は ¥ 282.40M、24時間取引高は ¥ 63.65K です。BSV の循環供給量は 20.04M、総供給量は 20042459.375 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 282.40M です。

BitcoinSV 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 13.42
¥ 13.42¥ 13.42
24H 最安値
¥ 14.33
¥ 14.33¥ 14.33
24H 最高値

¥ 13.42
¥ 13.42¥ 13.42

¥ 14.33
¥ 14.33¥ 14.33

¥ 77,186.7560887
¥ 77,186.7560887¥ 77,186.7560887

¥ 1,741.744173628233187
¥ 1,741.744173628233187¥ 1,741.744173628233187

+0.14%

+3.98%

+12.09%

+12.09%

BitcoinSV (BSV) 価格履歴 JPY

BitcoinSV の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ +84.6728+3.98%
30日¥ +0.7+5.22%
60日¥ +2.11+17.61%
90日¥ -3.05-17.80%
BitcoinSV 本日の価格変動

本日 BSV は、 ¥ +84.6728 (+3.98%) の変動を記録しました。

BitcoinSV 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ +0.7 (+5.22%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

BitcoinSV 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、BSV は、 ¥ +2.11 (+17.61%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

BitcoinSV 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -3.05 (-17.80%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

BitcoinSV (BSV) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

BitcoinSV 価格履歴ページ を今すぐチェック。

BitcoinSV の分析

この分析では、AIモデルを活用して BitcoinSV の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

BitcoinSV 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の BSV 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 55% | 弱気 45%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJゴールデンクロスK > D短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
MAグループ0 買い0-20% 売りすべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。
StochRSI20‑80中立ゾーン通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
MACDゴールデンクロスDIF > DEA強気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ0 買い0-20% 売りすべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。
BOLL (20,2)ミドルライン < 価格 ≤ 上限ラインミドルバンドと上限バンドの間比較的強いものの、極端な水準ではありません。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイントピボット ≤ 価格 ≤ R1ピボット‑R1の間中央ピボットを抜けた直後で、やや高めの水準にあります。

BSV_USDTは4時間足チャートにおいて13.52の中枢上に推移しており、現在の価格13.56は枢軸エリアに接近しています。価格はS1レジスタンス13.44とR1レジスタンス13.66の間で推移しており、相場の中心的なレンジ内に位置しています。ハブ体系からは買いと売りのバランスが保たれており、明確なブレイクアウトの兆候は見られません。 MACDはゴールデンクロスを形成しており、短期的な勢いは上方への回復傾向を示しています。移動平均線群およびEMA群における売買シグナルはゼロであり、トレンド方向性についてはまだ明確な発散が確認されていません。RSIは中立ゾーンにあり、KDJやStochRSIの指標値は現時点では確定しておらず、ボラティリティは通常水準を維持しています。また、速い指標と遅い指標の間に層状の分布が見られ、勢いの集中度は一般的で、一方的な推進力には乏しい状況です。 近隣の重要な価格帯としては、下値側に13.44（現行価格から-0.89%）と上値側に13.66（現行価格から+0.74%）が挙げられます。さらに遠隔の参考価格として、下値サポート13.30（現行価格から-1.92%）および上値抵抗13.74（現行価格から+1.33%）も存在します。現在の価格は狭いレンジ内で挟まれており、上下の余地は限定的です。今後は13.66へのテスト結果を注視する必要があります。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

BitcoinSV の価格に影響を与える要因は何ですか？

BSVの価格は、いくつかの重要な要因によって影響を受けます。

1. 市場のセンチメントと投資家の信頼度
2. 規制の動向と法的明確性
3. ネットワークの採用状況と取引量
4. マイニングの難易度およびハッシュレートの変化
5. 他の暗号通貨との競争
6. 技術的な進展とアップグレード
7. メディアの報道と一般市民の認識
8. 暗号通貨市場全体のトレンド
9. 取引量と流動性
10. 機関投資やパートナーシップ

これらの要因が相互に作用することで、価格のボラティリティや長期的な価値のトレンドが形成されます。

人はなぜ今日 BitcoinSV の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から今日のBSVの価格を知りたがっています。その理由には、取引の意思決定、ポートフォリオ管理、投資タイミング、市場分析、そして損益計算が含まれます。デイトレーダーは、エントリーおよびエグジットのポイントのためにリアルタイムの価格を必要としています。長期投資家は、パフォーマンスの推移とリバランスの必要性を把握するために価格を追跡しています。

BitcoinSV の価格予測

BitcoinSV (BSV) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の BSV の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
BitcoinSV (BSV) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、BitcoinSV の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
BitcoinSV が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？BSV の 2026–2027 年の価格予測は BitcoinSV 価格予測 ページでご確認いただけます。

BitcoinSV について

Bitcoin SV (BSV)は、2018年11月にBitcoin Cash (BCH)からハードフォークした結果生まれた暗号通貨です。Bitcoin SVの'SV'は"Satoshi Vision"を意味し、プロジェクトのミッションであるビットコインの匿名の創設者、中本哲史のオリジナルの設計とビジョンに忠実であることを反映しています。BSVは、安定したプロトコルと大規模なスケーラビリティの可能性を提供し、新しい種類のピアツーピア電子キャッシュシステムを支援することを目指しています。これは、高い取引量を効率的かつ安価に処理するように設計されており、堅牢なブロックチェーンソリューションを必要とするビジネスやアプリケーションに適しています。Bitcoin SVの発行モデルは、上限供給量が2100万コインというビットコインと同じハービングスケジュールに従っています。

日本 で BitcoinSV を購入して投資する方法

BitcoinSV を使用する準備はできていますか？MEXCでは、BSV の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は BitcoinSV の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、BitcoinSV (BSV) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、BitcoinSV が即座にあなたのウォレットに入金されます。
BitcoinSV (BSV) の購入ガイド

BitcoinSV でできること

BitcoinSV を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで BitcoinSV (BSV) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
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メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
--
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MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

BitcoinSV ( BSV ) とは何か

「ビットコインSVはビットコインキャッシュ（BCH）のフルノード実装であり、2008年のホワイトペーパーで中本聡が提示したビットコインのビジョンを実現するよう努めます。このプロジェクトは、ビットコインのビジョンを実現するという使命を反映して、SVまたは「サトシビジョン」（ナカモトビジョン）と呼ばれています。ビットコインキャッシュ（BCH）マイニングの巨人CoinGeekや他のマイナーの要求に応じて、チームはビットコインSVを作成し、マイナーにビットコインキャッシュ（BCH）の実装の明確な選択肢を提供し、企業がその強固で信頼性の高い基盤のアプリとWebサイトを構築できるようにしました。 ""

BitcoinSV資料

BitcoinSV についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

公式BitcoinSVウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

Bitcoin ForkProof of Work (PoW)Smart Contract Platform

よくある質問： BitcoinSV に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 19:05:45 (UTC+8)

BitcoinSV (BSV) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

BitcoinSV についてさらに詳しく知る

BSV USDT（先物取引）

BSV をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの BSV USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの BitcoinSV (BSV) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、BitcoinSV ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
BSV/USDT
¥2,212.13
¥2,212.13¥2,212.13
+3.75%
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JMDT

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¥154.1112¥154.1112

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¥1.249092¥1.249092

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¥9.086532¥9.086532

+58.36%

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BEAT

¥398.98410
¥398.98410¥398.98410

+27.11%

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Solstice Finance

SLX

¥15.23999
¥15.23999¥15.23999

+24.17%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

BSV から JPY の計算機

金額

BSV
BSV
JPY
JPY

1 BSV = 2,212.13 JPY