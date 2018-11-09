BitcoinSV価格(BSV)
BitcoinSV (BSV) の本日のライブ価格は ¥ 14.09 で、直近24時間で 3.98% 変動しました。現在の BSV から JPY への変換レートは、¥ 14.09 につき BSV です。
BitcoinSV は現在、時価総額 ¥ 282.40M で #118 位、循環供給量は 20.04M BSV です。直近24時間の BSV は、¥ 13.42 (安値) から ¥ 14.33 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 77,186.7560887、史上最安値は ¥ 1,741.744173628233187 です。
短期的なパフォーマンスでは、BSV は直近1時間で +0.14%、直近7日間で +12.09% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 63.65K に達しました。
No.118
0.01%
2018-11-09 00:00:00
BSV
BitcoinSV の現在の時価総額は ¥ 282.40M、24時間取引高は ¥ 63.65K です。BSV の循環供給量は 20.04M、総供給量は 20042459.375 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 282.40M です。
+0.14%
+3.98%
+12.09%
+12.09%
BitcoinSV の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
|期間
|変動率 (JPY)
|変動率 (%)
|今日
|¥ +84.6728
|+3.98%
|30日
|¥ +0.7
|+5.22%
|60日
|¥ +2.11
|+17.61%
|90日
|¥ -3.05
|-17.80%
本日 BSV は、 ¥ +84.6728 (+3.98%) の変動を記録しました。
過去30日間で、価格は ¥ +0.7 (+5.22%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。
表示を60日間に拡大すると、BSV は、 ¥ +2.11 (+17.61%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。
90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -3.05 (-17.80%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
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この分析では、AIモデルを活用して BitcoinSV の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。
現在の BSV 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 55% | 弱気 45%；
|指標軸
|モデルの結論
|比率/閾値
|クイック解説
|KDJ
|ゴールデンクロス
|K > D
|短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
|MAグループ
|0 買い
|0-20% 売り
|すべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。
|StochRSI
|20‑80
|中立ゾーン
|通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
|MACD
|ゴールデンクロス
|DIF > DEA
|強気のモメンタムが現れつつあります。
|EMAグループ
|0 買い
|0-20% 売り
|すべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。
|BOLL (20,2)
|ミドルライン < 価格 ≤ 上限ライン
|ミドルバンドと上限バンドの間
|比較的強いものの、極端な水準ではありません。
|RSI (14)
|中立
|30‑70
|通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
|ピボットポイント
|ピボット ≤ 価格 ≤ R1
|ピボット‑R1の間
|中央ピボットを抜けた直後で、やや高めの水準にあります。
BSV_USDTは4時間足チャートにおいて13.52の中枢上に推移しており、現在の価格13.56は枢軸エリアに接近しています。価格はS1レジスタンス13.44とR1レジスタンス13.66の間で推移しており、相場の中心的なレンジ内に位置しています。ハブ体系からは買いと売りのバランスが保たれており、明確なブレイクアウトの兆候は見られません。 MACDはゴールデンクロスを形成しており、短期的な勢いは上方への回復傾向を示しています。移動平均線群およびEMA群における売買シグナルはゼロであり、トレンド方向性についてはまだ明確な発散が確認されていません。RSIは中立ゾーンにあり、KDJやStochRSIの指標値は現時点では確定しておらず、ボラティリティは通常水準を維持しています。また、速い指標と遅い指標の間に層状の分布が見られ、勢いの集中度は一般的で、一方的な推進力には乏しい状況です。 近隣の重要な価格帯としては、下値側に13.44（現行価格から-0.89%）と上値側に13.66（現行価格から+0.74%）が挙げられます。さらに遠隔の参考価格として、下値サポート13.30（現行価格から-1.92%）および上値抵抗13.74（現行価格から+1.33%）も存在します。現在の価格は狭いレンジ内で挟まれており、上下の余地は限定的です。今後は13.66へのテスト結果を注視する必要があります。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
2040年、BitcoinSV の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
Bitcoin SV (BSV)は、2018年11月にBitcoin Cash (BCH)からハードフォークした結果生まれた暗号通貨です。Bitcoin SVの'SV'は"Satoshi Vision"を意味し、プロジェクトのミッションであるビットコインの匿名の創設者、中本哲史のオリジナルの設計とビジョンに忠実であることを反映しています。BSVは、安定したプロトコルと大規模なスケーラビリティの可能性を提供し、新しい種類のピアツーピア電子キャッシュシステムを支援することを目指しています。これは、高い取引量を効率的かつ安価に処理するように設計されており、堅牢なブロックチェーンソリューションを必要とするビジネスやアプリケーションに適しています。Bitcoin SVの発行モデルは、上限供給量が2100万コインというビットコインと同じハービングスケジュールに従っています。
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「ビットコインSVはビットコインキャッシュ（BCH）のフルノード実装であり、2008年のホワイトペーパーで中本聡が提示したビットコインのビジョンを実現するよう努めます。このプロジェクトは、ビットコインのビジョンを実現するという使命を反映して、SVまたは「サトシビジョン」（ナカモトビジョン）と呼ばれています。ビットコインキャッシュ（BCH）マイニングの巨人CoinGeekや他のマイナーの要求に応じて、チームはビットコインSVを作成し、マイナーにビットコインキャッシュ（BCH）の実装の明確な選択肢を提供し、企業がその強固で信頼性の高い基盤のアプリとWebサイトを構築できるようにしました。 ""
BitcoinSV についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
|02-11 14:20:00
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過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
|02-10 18:39:21
|オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
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暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
|02-04 00:48:00
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ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
|01-28 07:44:00
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ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
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