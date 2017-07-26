バイナンスコイン 本日の価格

バイナンスコイン (BNB) の本日のライブ価格は ¥ 594.87 で、直近24時間で 0.42% 変動しました。現在の BNB から JPY への変換レートは、¥ 594.87 につき BNB です。

バイナンスコイン は現在、時価総額 ¥ 80.18B で #4 位、循環供給量は 134.78M BNB です。直近24時間の BNB は、¥ 590.2 (安値) から ¥ 595.75 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 215,175.728659157198、史上最安値は ¥ 15.08917544037103662 です。

短期的なパフォーマンスでは、BNB は直近1時間で +0.03%、直近7日間で +2.42% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 7.76M に達しました。

バイナンスコイン (BNB) 市場情報

ランキング No.4 時価総額 ¥ 80.18B¥ 80.18B ¥ 80.18B 取引高 (24H) ¥ 7.76M¥ 7.76M ¥ 7.76M 完全希薄化後時価総額 ¥ 80.18B¥ 80.18B ¥ 80.18B 循環供給量 134.78M 134.78M 134.78M 最大供給量 134,783,699.73000002 134,783,699.73000002 134,783,699.73000002 総供給量 134,783,699.73000002 134,783,699.73000002 134,783,699.73000002 循環率 100.00% 市場占有率 3.70% 発行日 2017-07-26 00:00:00 発行価額 ¥ 23.55¥ 23.55 ¥ 23.55 パブリックブロックチェーン BNB

バイナンスコイン の現在の時価総額は ¥ 80.18B、24時間取引高は ¥ 7.76M です。BNB の循環供給量は 134.78M、総供給量は 134783699.73000002 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 80.18B です。