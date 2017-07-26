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本日の バイナンスコイン のライブ価格は 594.87 JPY です。BNB の時価総額は 80,178,779,458.3851118974 JPY です。日本 のリアルタイムの BNB から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の バイナンスコイン のライブ価格は 594.87 JPY です。BNB の時価総額は 80,178,779,458.3851118974 JPY です。日本 のリアルタイムの BNB から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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バイナンスコイン価格(BNB)

1 BNB から JPY へのライブ価格：

¥93,391.45
¥93,391.45¥93,391.45
+0.42%1D
JPY
バイナンスコイン (BNB) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 18:58:36 (UTC+8)

バイナンスコイン 本日の価格

バイナンスコイン (BNB) の本日のライブ価格は ¥ 594.87 で、直近24時間で 0.42% 変動しました。現在の BNB から JPY への変換レートは、¥ 594.87 につき BNB です。

バイナンスコイン は現在、時価総額 ¥ 80.18B#4 位、循環供給量は 134.78M BNB です。直近24時間の BNB は、¥ 590.2 (安値) から ¥ 595.75 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 215,175.728659157198、史上最安値は ¥ 15.08917544037103662 です。

短期的なパフォーマンスでは、BNB は直近1時間で +0.03%、直近7日間で +2.42% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 7.76M に達しました。

バイナンスコイン (BNB) 市場情報

No.4

¥ 80.18B
¥ 80.18B¥ 80.18B

¥ 7.76M
¥ 7.76M¥ 7.76M

¥ 80.18B
¥ 80.18B¥ 80.18B

134.78M
134.78M 134.78M

134,783,699.73000002
134,783,699.73000002 134,783,699.73000002

134,783,699.73000002
134,783,699.73000002 134,783,699.73000002

100.00%

3.70%

2017-07-26 00:00:00

¥ 23.55
¥ 23.55¥ 23.55

BNB

バイナンスコイン の現在の時価総額は ¥ 80.18B、24時間取引高は ¥ 7.76M です。BNB の循環供給量は 134.78M、総供給量は 134783699.73000002 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 80.18B です。

バイナンスコイン 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 590.2
¥ 590.2¥ 590.2
24H 最安値
¥ 595.75
¥ 595.75¥ 595.75
24H 最高値

¥ 590.2
¥ 590.2¥ 590.2

¥ 595.75
¥ 595.75¥ 595.75

¥ 215,175.728659157198
¥ 215,175.728659157198¥ 215,175.728659157198

¥ 15.08917544037103662
¥ 15.08917544037103662¥ 15.08917544037103662

+0.03%

+0.42%

+2.42%

+2.42%

バイナンスコイン (BNB) 価格履歴 JPY

バイナンスコイン の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ +390.6036+0.42%
30日¥ +24.93+4.37%
60日¥ -2.06-0.35%
90日¥ -54.72-8.43%
バイナンスコイン 本日の価格変動

本日 BNB は、 ¥ +390.6036 (+0.42%) の変動を記録しました。

バイナンスコイン 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ +24.93 (+4.37%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

バイナンスコイン 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、BNB は、 ¥ -2.06 (-0.35%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

バイナンスコイン 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -54.72 (-8.43%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

バイナンスコイン (BNB) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

バイナンスコイン 価格履歴ページ を今すぐチェック。

バイナンスコイン の分析

この分析では、AIモデルを活用して バイナンスコイン の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

バイナンスコイン 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の BNB 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJデッドクロスK < D短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。
MAグループ3-4 買い40-60% 中立移動平均線が上昇と下落で混在しており、方向感が不明確です。
StochRSI< 20売られ過ぎゾーン短期的に下落が速すぎるため、反発の可能性に注意が必要です。
MACDデッドクロスDIF < DEA弱気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ3-4 買い40-60% 中立移動平均線が上昇と下落で混在しており、方向感が不明確です。
BOLL (20,2)下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン下限バンドとミドルバンドの間比較的弱いものの、極端な水準ではありません。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイントS2 ≤ 価格 < S1S2‑S1の間中央ピボットを下回り、安値圏に入りつつあります。

BNB_USDTは4時間足チャートにおいて、ハブポイントである597.53を下回る展開となっています。現在の価格592.99は、S2軸である592.93に接近しており、価格は中枢と二次的なサポートラインの間の挟み状態にあります。移動平均線システムは強気な並びを見せていますが、MACD指標はデッドクロスの状態を維持しています。マックライン（速い線と遅い線）の勢いには方向性の分層が見られます。RSI値は中立ゾーンに位置し、ボラティリティの収縮傾向も確認されています。買い手と売り手の力は狭いレンジ内で均衡した分布を示しています。 上値方向では、R1レジスタンス599.57まで現行価格から6.58USDTの距離があります。中枢レジスタンス597.53までは現行価格から4.54USDTの距離です。一方、下値方向では、S2サポート592.93まで現行価格から0.06USDTの距離にあります。S1参考レベル594.97までは現行価格から1.98USDTの距離です。近隣の価格帯には多くの注文が集中しており、遠方のR2レジスタンス602.13が上値の上限としての目安となります。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

バイナンスコイン の価格に影響を与える要因は何ですか？

BNBの価格には、いくつかの重要な要因が影響します：

1. Binance取引所のパフォーマンスとユーザー数の成長
2. BNBのユーティリティおよび供給を削減するバーンメカニズム
3. Binanceエコシステムにおける新製品のローンチ
4. Binanceの運営に影響を及ぼす規制動向
5. 仮想通貨市場全体のセンチメントおよびビットコインの動向
6. プラットフォーム上の取引量と流動性
7. ステーキング報酬とDeFi統合
8. 他の取引所トークンとの競争
9. Binance Smart Chainの採用と開発
10. 世界的な仮想通貨の普及率

人はなぜ今日 バイナンスコイン の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から今日のBNBの価格を知りたがっています。その理由には、取引の意思決定、ポートフォリオ管理、マーケットタイミング、そして投資計画が含まれます。BinanceのネイティブトークンであるBNBは、取引手数料や取引所の特典に影響を及ぼします。日々の価格動向を追跡することで、投資家は市場のトレンドを評価し、売買の判断を下すとともに、保有資産の価値をモニタリングして利益・損失の計算を行うことができます。

バイナンスコイン の価格予測

バイナンスコイン (BNB) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の BNB の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
バイナンスコイン (BNB) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、バイナンスコイン の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
バイナンスコイン が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？BNB の 2026–2027 年の価格予測は バイナンスコイン 価格予測 ページでご確認いただけます。

バイナンスコイン について

Binance Coin（BNB）は、Binance取引所が立ち上げた暗号通貨です。最初はEthereumブロックチェーン上のERC-20トークンとして作られたBNBは、2019年にBinanceの独自ブロックチェーンであるBinance Chainに移行し、Binance Chainのネイティブトークンとして使用されています。BNBは、Binanceエコシステム内で複数の目的に使用され、Binance取引所での取引手数料の支払い、Binance Launchpadでのトークンセールへの参加などに使用されます。また、BNBはデフレーション型の供給モデルを持ち、Binanceは定期的にBNB供給の一部を焼却し、時間とともに総供給量を減らすことを約束しています。

日本 で バイナンスコイン を購入して投資する方法

バイナンスコイン を使用する準備はできていますか？MEXCでは、BNB の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は バイナンスコイン の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、バイナンスコイン (BNB) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、バイナンスコイン が即座にあなたのウォレットに入金されます。
バイナンスコイン (BNB) の購入ガイド

バイナンスコイン でできること

バイナンスコイン を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで バイナンスコイン (BNB) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
--
メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
--
テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

バイナンスコイン ( BNB ) とは何か

ICOから、BinanceはBNBをシンボルとするBinance Coinと呼ばれる独自のコインを発行しました。BNBはBinanceのチェーン上でネイティブに動作します。このコインは、総供給量2億枚で設立されました。四半期ごとに、全BNBの50％を破棄するまで、当社の暗号資産間プラットフォームでの取引量に基づいてBNBを破棄します。すべての取引はブロックチェーン上で行われます。最終的には100MM BNBを破壊し、100MM BNBを残す予定です。BNBコイン自体には複数の実用性があり、本質的にバイナンスエコシステムを動かす基礎的なガスとなっています。現在最も顕著なユースケースには、BNBを使った以下のようなものがあります。- 取引所における取引手数料の支払い、取引における50％割引の獲得（最初の1年間）。- Crypto.comはBinanceのBNBトークンをMCO Visaカードとモバイルアプリを含むプラットフォームでサポートしています。

バイナンスコイン資料

バイナンスコイン についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

公式バイナンスコインウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

Alleged SEC SecuritiesAnubis EcosystemAvalanche Ecosystem

よくある質問： バイナンスコイン に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 18:58:36 (UTC+8)

バイナンスコイン (BNB) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

バイナンスコイン についてさらに詳しく知る

BNB USDT（先物取引）

BNB をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの BNB USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの バイナンスコイン (BNB) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、バイナンスコイン ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
BNB/USDT
¥93,394.59
¥93,394.59¥93,394.59
+0.43%
13.12K (USDT)
BNB/USDC
¥93,353.77
¥93,353.77¥93,353.77
+0.46%
84.62 (USDT)
BNB/USD1
¥93,349.06
¥93,349.06¥93,349.06
+0.57%
495.89 (USDT)

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AurumX

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¥46.47514
¥46.47514¥46.47514

+341.82%

ZKcandy

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¥197.2391
¥197.2391¥197.2391

-40.11%

JMDT

JMDT

JMDT

¥154.6607
¥154.6607¥154.6607

-28.43%

STONK

STONK

STONK

¥1.238102
¥1.238102¥1.238102

-6.56%

Squid

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QUID

¥14.41103
¥14.41103¥14.41103

+0.92%

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¥46.47514
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+341.82%

Jimothy The Raccoon

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JIMOTHY

¥2.278070
¥2.278070¥2.278070

+236.89%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

¥3.066210
¥3.066210¥3.066210

+54.92%

Tutorial

Tutorial

TUT

¥9.041002
¥9.041002¥9.041002

+57.56%

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BEAT

¥404.29698
¥404.29698¥404.29698

+28.80%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

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BNB
BNB
JPY
JPY

1 BNB = 93,394.59 JPY