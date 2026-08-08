Marina Protocol 本日の価格

Marina Protocol (BAY) の本日のライブ価格は ¥ 0.018203 で、直近24時間で 3.33% 変動しました。現在の BAY から JPY への変換レートは、¥ 0.018203 につき BAY です。

Marina Protocol は現在、時価総額 ¥ 3.64M で #1577 位、循環供給量は 200.00M BAY です。直近24時間の BAY は、¥ 0.017606 (安値) から ¥ 0.018347 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 29.6110841143794914、史上最安値は ¥ 1.1185198232380673 です。

短期的なパフォーマンスでは、BAY は直近1時間で -0.19%、直近7日間で +7.37% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 58.91K に達しました。

Marina Protocol (BAY) 市場情報

ランキング No.1577 時価総額 ¥ 3.64M¥ 3.64M ¥ 3.64M 取引高 (24H) ¥ 58.91K¥ 58.91K ¥ 58.91K 完全希薄化後時価総額 ¥ 18.20M¥ 18.20M ¥ 18.20M 循環供給量 200.00M 200.00M 200.00M 最大供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 総供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 循環率 20.00% パブリックブロックチェーン BSC

Marina Protocol の現在の時価総額は ¥ 3.64M、24時間取引高は ¥ 58.91K です。BAY の循環供給量は 200.00M、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 18.20M です。