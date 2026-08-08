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本日の BAS のライブ価格は 0.026407 JPY です。BAS の時価総額は 66,017,500 JPY です。日本 のリアルタイムの BAS から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の BAS のライブ価格は 0.026407 JPY です。BAS の時価総額は 66,017,500 JPY です。日本 のリアルタイムの BAS から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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BAS価格(BAS)

1 BAS から JPY へのライブ価格：

¥4.145899
¥4.145899¥4.145899
-2.79%1D
JPY
BAS (BAS) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 18:45:25 (UTC+8)

BAS 本日の価格

BAS (BAS) の本日のライブ価格は ¥ 0.026407 で、直近24時間で 2.79% 変動しました。現在の BAS から JPY への変換レートは、¥ 0.026407 につき BAS です。

BAS は現在、時価総額 ¥ 66.02M#665 位、循環供給量は 2.50B BAS です。直近24時間の BAS は、¥ 0.026302 (安値) から ¥ 0.027437 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 26.31861636743845986、史上最安値は ¥ 0.658488208492409446 です。

短期的なパフォーマンスでは、BAS は直近1時間で -0.13%、直近7日間で -6.36% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 72.16K に達しました。

BAS (BAS) 市場情報

No.665

¥ 66.02M
¥ 66.02M¥ 66.02M

¥ 72.16K
¥ 72.16K¥ 72.16K

¥ 264.07M
¥ 264.07M¥ 264.07M

2.50B
2.50B 2.50B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

25.00%

BSC

BAS の現在の時価総額は ¥ 66.02M、24時間取引高は ¥ 72.16K です。BAS の循環供給量は 2.50B、総供給量は 10000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 264.07M です。

BAS 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.026302
¥ 0.026302¥ 0.026302
24H 最安値
¥ 0.027437
¥ 0.027437¥ 0.027437
24H 最高値

¥ 0.026302
¥ 0.026302¥ 0.026302

¥ 0.027437
¥ 0.027437¥ 0.027437

¥ 26.31861636743845986
¥ 26.31861636743845986¥ 26.31861636743845986

¥ 0.658488208492409446
¥ 0.658488208492409446¥ 0.658488208492409446

-0.13%

-2.79%

-6.36%

-6.36%

BAS (BAS) 価格履歴 JPY

BAS の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ -0.11899041-2.79%
30日¥ -0.001478-5.31%
60日¥ -0.009347-26.15%
90日¥ +0.003403+14.79%
BAS 本日の価格変動

本日 BAS は、 ¥ -0.11899041 (-2.79%) の変動を記録しました。

BAS 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ -0.001478 (-5.31%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

BAS 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、BAS は、 ¥ -0.009347 (-26.15%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

BAS 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ +0.003403 (+14.79%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

BAS (BAS) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

BAS 価格履歴ページ を今すぐチェック。

BAS の分析

この分析では、AIモデルを活用して BAS の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

BAS 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の BAS 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJゴールデンクロスK > D短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
MAグループ5-6 買い60-80% 買い移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。
StochRSI20‑80中立ゾーン通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
MACDデッドクロスDIF < DEA弱気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ5-6 買い60-80% 買い移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。
BOLL (20,2)下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン下限バンドとミドルバンドの間比較的弱いものの、極端な水準ではありません。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイントピボット ≤ 価格 ≤ R1ピボット‑R1の間中央ピボットを抜けた直後で、やや高めの水準にあります。

BAS_USDTは4時間足のチャートにおいて、中枢0.026993を上回るレンジで推移しています。現在の価格0.027169は、S1とR1が形成するボラティリティの狭いレンジ内に位置しています。短期的な移動平均線群は買いシグナルを示す並びとなっており、価格水準は中枢帯に対して正の乖離を保っています。また、構造上のレベルでは重要な抵抗エリアを突破していません。 MACD指標はデッドクロスの状態を記録しており、速い線と遅い線の間でエネルギーの分層的背離現象が見られます。RSIの数値は中立的なレンジ内で推移しており、短期的な買い勢力の強さと中期トレンドのシグナルには整合性が見られません。ボラティリティも目立った拡大や収縮は確認されておらず、現時点では多空双方の勢力が一時的に均衡している状況です。さらに、勢力分布は分散した特徴を呈しています。 近隣の抵抗ゾーンはR1の0.027470であり、この水準は現在の価格から約1.1%の距離にあります。一方、下側の第一サポートはS1の0.026753で、こちらは現在の価格から約1.5%の位置に存在します。遠方の参考レジスタンスはR2の0.027710、下側の限界サポートはS2の0.026276です。これらの重要ポイントが現在の価格を中心に密集したバンドを形成しています。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

BAS の価格に影響を与える要因は何ですか？

BASトークンの価格には、いくつかの重要な要因が影響します：

1. 市場における需要と供給の動向
2. 交易所での取引量と流動性
3. 暗号資産市場全体のセンチメント
4. ビットコインおよび主要アルトコインの価格変動
5. プロジェクトの開発状況とロードマップの進捗
6. 提携発表や協業の動き
7. 暗号資産市場に影響を及ぼす規制関連のニュース
8. コミュニティの成長と普及率
9. トークンのユーティリティおよび利用シーンの拡大
10. マーケットメイカーの活動やホエールの動向

人はなぜ今日 BAS の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から、今日のBASの価格を知りたがっています。

1. 投資判断 - トレーダーは、最適なタイミングで売買を行うために現在の価格を必要としています。
2. ポートフォリオの追跡 - 投資家は保有資産のリアルタイムの価値を常に監視しています。
3. 市場分析 - 価格データはトレンドやパターンの特定に役立ちます。
4. リスク管理 - 現在の価格はストップロスや利益確定の戦略を立てる際の重要な情報となります。
5. アービトラージ機会 - 様々な取引所間での価格差が取引チャンスを生み出します。

リアルタイムの価格情報は、効果的な暗号通貨取引と投資計画において不可欠です。

BAS の価格予測

BAS (BAS) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の BAS の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
BAS (BAS) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、BAS の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
BAS が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？BAS の 2026–2027 年の価格予測は BAS 価格予測 ページでご確認いただけます。

BAS について

BAS（Basis Share）は、Ethereumブロックチェーン上で動作する分散型暗号通貨です。これはBasis Cashプロトコルの一部であり、このシステムはアルゴリズムによりUSドルの価値に連動する安定したコインを作成することを目指して設計されています。BASの主な役割は、Basis Cashエコシステム内のガバナンストークンとして機能し、保有者がシステム内のさまざまな提案や変更に投票することを可能にすることです。また、安定コインの変動性を吸収するメカニズムとしても機能し、オープンマーケットで取引可能な投機的なトークンとしても機能します。BASの供給量は弾力的であり、ドルに対する安定コインのペッグを維持するために市場状況に基づいて調整されます。

日本 で BAS を購入して投資する方法

BAS を使用する準備はできていますか？MEXCでは、BAS の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は BAS の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、BAS (BAS) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、BAS が即座にあなたのウォレットに入金されます。
BAS (BAS) の購入ガイド

BAS でできること

BAS を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで BAS (BAS) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
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メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
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テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

BAS ( BAS ) とは何か

BASは、BNBチェーンにおけるネイティブな認証・レピュテーションレイヤーであり、オンチェーンでのKYC認証、アイデンティティ、資産証明を可能にし、RWA、DeFi、トークンローンチに対応します。バイナンスエコシステムのスケーラビリティとコンプライアンスのために構築されています。

BAS資料

BAS についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式BASウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

AnalyticsBNB Chain EcosystemBinance Wallet IDO

よくある質問： BAS に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 18:45:25 (UTC+8)

BAS (BAS) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

BAS についてさらに詳しく知る

BAS USDT（先物取引）

BAS をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの BAS USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの BAS (BAS) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、BAS ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
BAS/USDT
¥4.134281
¥4.134281¥4.134281
-3.08%
2.73M (USDT)

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MEXCで市場データが利用可能な主要暗号資産

ホット

現在、市場で大きな注目を集めているトレンドの暗号資産

ビットコイン

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BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
モネロ

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イーサリアム

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ソラナ

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AurumX

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¥47.09058
¥47.09058¥47.09058

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¥205.3089
¥205.3089¥205.3089

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JMDT

JMDT

¥150.3118
¥150.3118¥150.3118

-30.44%

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STONK

STONK

¥1.209214
¥1.209214¥1.209214

-8.74%

Squid

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¥14.38591
¥14.38591¥14.38591

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¥8.894207¥8.894207

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¥3.050981¥3.050981

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Audiera

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BEAT

¥397.38584
¥397.38584¥397.38584

+26.60%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

BAS から JPY の計算機

金額

BAS
BAS
JPY
JPY

1 BAS = 4.145899 JPY