AITECH Cloud Network 本日の価格

AITECH Cloud Network (ACN) の本日のライブ価格は ¥ 0.005339 で、直近24時間で 0.50% 変動しました。現在の ACN から JPY への変換レートは、¥ 0.005339 につき ACN です。

AITECH Cloud Network は現在、時価総額 ¥ 9.53M で #891 位、循環供給量は 1.78B ACN です。直近24時間の ACN は、¥ 0.005257 (安値) から ¥ 0.005542 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 78.12873953434612135、史上最安値は ¥ 0.78938985932208888 です。

短期的なパフォーマンスでは、ACN は直近1時間で -0.04%、直近7日間で +2.24% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 218.15K に達しました。

AITECH Cloud Network (ACN) 市場情報

ランキング No.891 時価総額 ¥ 9.53M¥ 9.53M ¥ 9.53M 取引高 (24H) ¥ 218.15K¥ 218.15K ¥ 218.15K 完全希薄化後時価総額 ¥ 10.68M¥ 10.68M ¥ 10.68M 循環供給量 1.78B 1.78B 1.78B 最大供給量 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 総供給量 1,986,052,500 1,986,052,500 1,986,052,500 循環率 89.20% パブリックブロックチェーン ETH

AITECH Cloud Network の現在の時価総額は ¥ 9.53M、24時間取引高は ¥ 218.15K です。ACN の循環供給量は 1.78B、総供給量は 1986052500 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 10.68M です。