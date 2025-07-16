フィッシング攻撃とは？





暗号資産取引市場では、フィッシング攻撃が一般的な詐欺の手口となっています。攻撃者は、正規の暗号資産取引所やカスタマーサービス担当者を装い、偽のサービスを提供してユーザーを騙し、ログイン情報、秘密鍵、または財務情報などの機密情報を提供するように仕向けます。









偽のウェブサイト：正規の取引所やウォレットに酷似したウェブサイトを作成し、そこにユーザーを誘導して情報を入力させます。

偽の電子メール：公式機関からのメールに見せかけて、ユーザーにリンクをクリックさせ、個人情報を提供するように促します。

ソーシャルメディア詐欺：ソーシャルメディア上で信頼されている取引プラットフォームや個人になりすまし、ユーザーを騙して機密情報を入手します。









なりすまし：攻撃者は、取引所、プロジェクトチーム、または著名なKOLなど、信頼できる存在になりすまします。

エサの作成：偽のウェブサイト、電子メール、またはテキストメッセージを使用してエサを作成し、ユーザーにリンクをクリックさせたり、添付ファイルをダウンロードさせたりします。

行動の誘導：攻撃者はユーザーにアカウントパスワードや秘密鍵などの機密情報を入力させます。

データの盗難：ユーザーが入力した情報は収集され、アカウントや資金の盗難などの不正行為に利用されます。

情報の悪用：攻撃者は盗んだ情報を悪用して、個人情報の盗難、資金の送金、その他の不正行為を実行します。









経済的損失：攻撃者はユーザーの資金を盗み、即座に経済的な損失をもたらします。





個人情報の盗難：個人情報を入手した攻撃者は、なりすまし詐欺を働く可能性があります。例えば、プロジェクトや著名人のソーシャルメディアアカウントを乗っ取り、悪意のあるリンクを投稿し、フォロワーを騙してクリックさせ、より多くの被害者を巻き込込む可能性があります。





データ漏洩：機密情報が漏洩した場合、長期的なセキュリティリスクが生じます。攻撃者は、不正に取得したアカウントを監視し、資産が増加した後に盗難を実行する可能性があります。





信頼の失墜：プラットフォームや個人に対する信頼度が低下する可能性があります。特に取引プラットフォームでは、ユーザーの信頼と安心感が損なわれるため、その傾向が顕著です。MEXCは設立以来、重大なセキュリティ事故を一度も引き起こしたことがなく、ユーザーに安全で安定した取引環境を提供しています。









URLを慎重に確認する：常にドメイン名を確認し、公式ウェブサイトにアクセスしていることを確認してください。不審なリンクはクリックしないようにしてください。





2段階認証を有効にする：資産の損失を防ぐために、個人アカウントのセキュリティを強化してください。





不審なメールに注意する：個人情報、賞金の受け取りまたは出金を要求するメールには注意してください。添付ファイルやリンクは必ず確認してからクリックしてください。





セキュリティソフトウェアを使用する：ウイルス対策ソフトウェアやマルウェア対策ソフトウェアをインストールし、定期的に更新して、お使いの端末を保護するとともに最新の状態に保ちましょう。





定期的にパスワードを変更する：強力なパスワードを作成し、頻繁に更新してください。複数のプラットフォームで同じパスワードを再利用することは避けてください。





教育と啓発：フィッシングの手口を見抜く力を高め、潜在的な脅威を回避しましょう。





