Xai (XAI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Xai (XAI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Xai (XAI) tokennel kapcsolatos információk Xai was developed to enable real economies and open trade in the next generation of video games. With Xai, potentially billions of traditional gamers can own and trade valuable in-game items in their favorite games for the first time, without the need to use crypto-wallets. Hivatalos webhely: https://xai.games/ Fehér könyv: https://xai-foundation.gitbook.io/xai-network/xai-blockchain/welcome-to-xai Block Explorer: https://arbiscan.io/token/0x4Cb9a7AE498CEDcBb5EAe9f25736aE7d428C9D66 Vásárolj most XAI tokent!

Xai (XAI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Xai (XAI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 79.54M $ 79.54M $ 79.54M Teljes tokenszám: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.72B $ 1.72B $ 1.72B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 115.55M $ 115.55M $ 115.55M Minden idők csúcspontja: $ 1.6337 $ 1.6337 $ 1.6337 Minden idők mélypontja: $ 0.03866533668546428 $ 0.03866533668546428 $ 0.03866533668546428 Jelenlegi ár: $ 0.04622 $ 0.04622 $ 0.04622 További tudnivalók a(z) Xai (XAI) áráról

Xai (XAI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Xai (XAI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó XAI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező XAI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) XAI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) XAI token élő árfolyamát!

A(z) XAI vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Xai (XAI) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) XAI megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz XAI tokent a MEXC-n!

Xai (XAI) árelőzményei A felhasználók a(z) XAI árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) XAI árelőzményeivel!

XAI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) XAI kapcsán? XAI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) XAI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!