DOGE (DOGE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) DOGE (DOGE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.

DOGE (DOGE) tokennel kapcsolatos információk Dogecoin is a cryptocurrency focused on actual utility as a currency. We provide fast block times and very low fees which make Dogecoin suitable for usage in micro-transactions but also as payment option for online shops. Dogecoin has been adopted as such by online retailers and can be used easily as means of consumer to consumer money transfer too. Hivatalos webhely: http://dogecoin.com/ Fehér könyv: https://github.com/dogecoin/dogecoin/blob/master/README.md Block Explorer: https://blockchair.com/dogecoin

DOGE (DOGE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) DOGE (DOGE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 32.58B $ 32.58B $ 32.58B Teljes tokenszám: $ 150.82B $ 150.82B $ 150.82B Keringésben lévő tokenszám: $ 150.82B $ 150.82B $ 150.82B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 32.58B $ 32.58B $ 32.58B Minden idők csúcspontja: $ 0.74 $ 0.74 $ 0.74 Minden idők mélypontja: $ 0.000085474399384111 $ 0.000085474399384111 $ 0.000085474399384111 Jelenlegi ár: $ 0.216 $ 0.216 $ 0.216

A(z) DOGE (DOGE) token mélyreható struktúrája Mélyebben utánajárhatsz, hogyan történik a(z) DOGE tokenek kibocsátása, kiosztása és feloldása. Ez a szakasz a token gazdasági struktúrájának legfontosabb aspektusait emeli ki: idetartoznak az ösztönzők, a hasznosság és a jogosultságszerzés. Issuance Mechanism Dogecoin operates on a Proof-of-Work (PoW) blockchain using the Scrypt hashing algorithm. Its issuance mechanism is characterized by: Block Rewards: Miners receive a fixed reward of 10,000 DOGE for each block mined. This reward was set in March 2014 at the 100,000th block, replacing the original random block reward schedule.

Miners receive a fixed reward of 10,000 DOGE for each block mined. This reward was set in March 2014 at the 100,000th block, replacing the original random block reward schedule. No Halving: Unlike Bitcoin, Dogecoin’s block reward does not halve over time. This results in a steady, perpetual inflation rate.

Unlike Bitcoin, Dogecoin’s block reward does not halve over time. This results in a steady, perpetual inflation rate. Annual Issuance: Approximately 5 billion new DOGE are issued each year, with a block time of about 1 minute. This leads to a continuous increase in total supply, with no maximum cap. Parameter Value/Description Block Reward 10,000 DOGE per block Block Time ~1 minute Annual Issuance ~5 billion DOGE Supply Cap None (uncapped) Consensus Proof-of-Work (Scrypt) Allocation Mechanism No Pre-mine or ICO: Dogecoin did not have a pre-mine, initial coin offering (ICO), or private funding rounds. There was no allocation to founders, team, or early investors.

Dogecoin did not have a pre-mine, initial coin offering (ICO), or private funding rounds. There was no allocation to founders, team, or early investors. Mining Distribution: All DOGE in circulation have been distributed through mining rewards, making the distribution community-driven and open to anyone participating in the network. Usage and Incentive Mechanism Dogecoin’s primary use cases and incentives include: Peer-to-Peer Payments: DOGE is widely used for tipping, microtransactions, and online payments due to its low transaction fees and fast confirmation times.

DOGE is widely used for tipping, microtransactions, and online payments due to its low transaction fees and fast confirmation times. Community Initiatives: The Dogecoin community has historically used DOGE for charitable donations, crowdfunding, and sponsorships.

The Dogecoin community has historically used DOGE for charitable donations, crowdfunding, and sponsorships. Network Incentives: Miners are incentivized by the block rewards, which provide a steady income for securing the network. Use Case Description Payments Fast, low-fee transactions for goods, services, tipping Community Initiatives Charity, crowdfunding, sponsorships Mining Incentives Block rewards for network security Locking Mechanism No Native Locking: Dogecoin does not implement a native token locking or vesting mechanism at the protocol level. All mined DOGE are immediately liquid and transferable.

Dogecoin does not implement a native token locking or vesting mechanism at the protocol level. All mined DOGE are immediately liquid and transferable. No Vesting Schedules: There are no vesting or lock-up periods for any allocation, as there was no pre-mine or team allocation. Unlocking Time Continuous Unlocking via Mining: New DOGE are “unlocked” continuously as miners validate new blocks. There is no scheduled unlocking event or vesting period; issuance is ongoing and predictable. Summary Table Aspect Dogecoin Mechanism/Policy Issuance Fixed block reward, perpetual inflation Allocation 100% via mining, no pre-mine or team allocation Usage/Incentives Payments, tipping, community, mining rewards Locking None (all tokens liquid upon issuance) Unlocking Continuous via mining, no vesting or scheduled unlocks Additional Notes Community Governance: Dogecoin’s development and ecosystem are community-driven, with the Dogecoin Foundation supporting ongoing initiatives and exploring future upgrades (e.g., potential PoS transition, charitable issuance).

Dogecoin’s development and ecosystem are community-driven, with the Dogecoin Foundation supporting ongoing initiatives and exploring future upgrades (e.g., potential PoS transition, charitable issuance). Inflation Impact: The perpetual issuance model ensures ongoing miner incentives but introduces continuous inflation, which is offset by Dogecoin’s focus on utility and community engagement. Dogecoin’s token economics are unique among major cryptocurrencies for their simplicity, transparency, and community-centric approach, with all supply distributed through open mining and no artificial scarcity or complex vesting schedules.

DOGE (DOGE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) DOGE (DOGE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DOGE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DOGE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

