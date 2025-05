XAI

Xai was developed to enable real economies and open trade in the next generation of video games. With Xai, potentially billions of traditional gamers can own and trade valuable in-game items in their favorite games for the first time, without the need to use crypto-wallets.

NévXAI

HelyezésNo.333

Piaci plafon$0,00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0,00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)2,81%

Forgalomban lévő készlet1 468 449 375,1638384

Max. tokenszám2 500 000 000

Teljes tokenszám1 932 465 924,2043545

Forgalomban lévő arány0.5873%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja1.5967215506622041,2024-03-11

Legalacsonyabb ár0.03866533668546428,2025-04-09

Nyilvános blokkláncARB

