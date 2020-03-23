Solana (SOL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Solana (SOL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Solana (SOL) tokennel kapcsolatos információk 2017 végén egykori Qualcomm, Intel és Dropbox mérnökök alapították, a Solana egyetlen láncú, Delegált Bizonossági Bizonyítékon alapuló protokoll, amelynek fő célja a skálázhatóság biztosítása anélkül, hogy lemondana a decentralizációról vagy a biztonságról. A Solana protokoll célja a decentralizált alkalmazások (DApp) létrehozásának megkönnyítése. A Solana skálázási megoldásának alapja a Proof-of-History (PoH) nevű decentralizált óra, amelyet az idő problémájának megoldására terveztek a megosztott hálózatokban, ahol nincs egyetlen megbízható időforrás. Az innovatív hibrid konszenzus modellnek köszönhetően a Solanát számos kis- és intézményi kereskedő figyelme felkeltette. A Solana Alapítvány fontos célja a decentralizált pénzügyek elérhetővé tétele nagyobb méretben. Hivatalos webhely: https://solana.com Fehér könyv: https://solana.com/solana-whitepaper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/So11111111111111111111111111111111111111111 Vásárolj most SOL tokent!

Solana (SOL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Solana (SOL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 110.01B Teljes tokenszám: $ 609.04M Keringésben lévő tokenszám: $ 541.16M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 123.81B Minden idők csúcspontja: $ 296 Minden idők mélypontja: $ 0.505193636791 Jelenlegi ár: $ 203.29

A(z) Solana (SOL) token mélyreható struktúrája Mélyebben utánajárhatsz, hogyan történik a(z) SOL tokenek kibocsátása, kiosztása és feloldása. Ez a szakasz a token gazdasági struktúrájának legfontosabb aspektusait emeli ki: idetartoznak az ösztönzők, a hasznosság és a jogosultságszerzés. Solana (SOL) is the native token of the Solana blockchain, a high-throughput, low-latency Layer-1 network. Its tokenomics are designed to incentivize network security, decentralization, and ecosystem growth. Below is a comprehensive breakdown of Solana’s token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms. Issuance Mechanism Solana employs a disinflationary inflation schedule for SOL issuance: Initial Inflation Rate: 8%

8% Disinflation Rate: -15% per year (the inflation rate decreases by 15% annually)

-15% per year (the inflation rate decreases by 15% annually) Long-term Inflation Rate: 1.5% (the rate stabilizes at this level) Mechanism: New SOL tokens are minted according to this schedule and distributed primarily as staking rewards to validators and delegators.

The inflation rate can only decrease over time, never increase.

The protocol also burns 50% of each transaction fee, with the remainder going to the validator that processes the transaction, further reducing net supply growth. Table: Solana Inflation Schedule Parameters Parameter Value Initial Inflation Rate 8% Disinflation Rate -15%/year Long-term Inflation Rate 1.5% Allocation Mechanism At genesis, Solana’s initial token allocation was as follows: Allocation Category Percentage of Initial Supply Public Sale <2% Insiders (Team, Investors, Advisors) ~50% Foundation & Community ~48% Public Sale: Less than 2% of tokens were distributed via public sale.

Less than 2% of tokens were distributed via public sale. Insiders: The majority of tokens were allocated to the founding team, early investors, and advisors.

The majority of tokens were allocated to the founding team, early investors, and advisors. Foundation & Community: A significant portion was reserved for the Solana Foundation and community initiatives. Note: Over time, the distribution has become more decentralized as tokens unlock and are distributed through staking and ecosystem incentives. Usage and Incentive Mechanisms SOL serves multiple roles within the Solana ecosystem: Staking: SOL holders can delegate tokens to validators to secure the network and earn staking rewards, which are funded by inflationary issuance.

SOL holders can delegate tokens to validators to secure the network and earn staking rewards, which are funded by inflationary issuance. Transaction Fees: All network transactions require SOL to pay fees. 50% of each fee is burned, and 50% is paid to the validator.

All network transactions require SOL to pay fees. 50% of each fee is burned, and 50% is paid to the validator. Governance: While on-chain governance is limited, SOL holders can participate in community discussions and off-chain governance processes.

While on-chain governance is limited, SOL holders can participate in community discussions and off-chain governance processes. Ecosystem Utility: SOL is used as collateral, for DeFi applications, NFT minting, and as a base asset for various protocols. Incentive Mechanisms: Staking Rewards: Validators and delegators receive a proportional share of newly issued SOL.

Validators and delegators receive a proportional share of newly issued SOL. Slashing: Validators can be penalized (slashed) for malicious behavior, losing a portion of their staked SOL, which incentivizes honest participation.

Validators can be penalized (slashed) for malicious behavior, losing a portion of their staked SOL, which incentivizes honest participation. Burning: The burning of transaction fees creates a deflationary pressure, benefiting long-term holders. Locking and Vesting Mechanisms Insider Allocations: Tokens allocated to the team, investors, and advisors were subject to multi-year vesting schedules and lockups to prevent immediate market dumping and align long-term incentives.

Tokens allocated to the team, investors, and advisors were subject to multi-year vesting schedules and lockups to prevent immediate market dumping and align long-term incentives. Staking Lockup: SOL staked to validators is locked for the duration of the staking period (an epoch), and cannot be transferred until unstaked.

SOL staked to validators is locked for the duration of the staking period (an epoch), and cannot be transferred until unstaked. Token Extensions: Solana’s SPL token standard supports advanced locking, transfer restrictions, and compliance features via token extensions, enabling custom vesting and lockup logic for new tokens issued on Solana. Unlocking Schedule Linear Unlocks: Solana unlocks approximately $14 million worth of tokens daily, following a linear schedule. This steady release of tokens helps avoid large supply shocks and supports market stability.

Solana unlocks approximately $14 million worth of tokens daily, following a linear schedule. This steady release of tokens helps avoid large supply shocks and supports market stability. Vesting Completion: Most early allocations to insiders and the foundation have completed or are nearing the end of their vesting schedules, further decentralizing token ownership. Summary Table: Solana Tokenomics Overview Aspect Details Issuance Disinflationary inflation: 8% initial, -15%/year, 1.5% long-term Allocation <2% public, ~50% insiders, ~48% foundation/community Usage Staking, transaction fees, DeFi, NFTs, governance Incentives Staking rewards, slashing, fee burning Locking Multi-year vesting for insiders, staking lockups, SPL token extensions for custom locks Unlocking Linear daily unlocks (~$14M/day), vesting schedules for early allocations Additional Notes and Implications Security and Decentralization: The inflation schedule and staking incentives are designed to maximize network security and encourage broad participation among validators and delegators.

The inflation schedule and staking incentives are designed to maximize network security and encourage broad participation among validators and delegators. Economic Sustainability: The combination of inflation, fee burning, and slashing aims to balance network growth, security, and long-term value for SOL holders.

The combination of inflation, fee burning, and slashing aims to balance network growth, security, and long-term value for SOL holders. Evolving Governance: Proposals such as SIMD-0228 are under discussion to introduce market-based emission mechanisms, allowing dynamic adjustment of inflation based on network staking participation.

Proposals such as SIMD-0228 are under discussion to introduce market-based emission mechanisms, allowing dynamic adjustment of inflation based on network staking participation. Token Extensions: Solana’s SPL token standard allows for advanced compliance, transfer restrictions, and programmable token behavior, supporting a wide range of use cases. References for Further Reading Solana Economics Overview

Inflation Schedule

Staking and Incentives

Token Extensions

SIMD-0228 Proposal In summary: Solana’s tokenomics are built around a disinflationary issuance model, robust staking incentives, and mechanisms to ensure long-term network security and decentralization. The system is designed to evolve, with ongoing governance discussions and technical upgrades supporting the network’s growth and adaptability.

Solana (SOL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Solana (SOL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SOL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SOL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SOL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SOL token élő árfolyamát!

Solana (SOL) árelőzményei A felhasználók a(z) SOL árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) SOL árelőzményeivel!

SOL árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SOL kapcsán? SOL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SOL tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

