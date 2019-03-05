AnkrNetwork (ANKR) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) AnkrNetwork (ANKR) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

AnkrNetwork (ANKR) tokennel kapcsolatos információk Ankr is a distributed computing platform that uses idle computing power from data centers, PCs and edge devices. Its computing power market unlocks the cloud-based sharing economy, bringing great convenience and benefits to suppliers and users. Ankr uses containers, Kubernetes, blockchain and trusted hardware to bring users a cheaper, safer and better-performing cloud. The Ankr team includes a number of consecutive entrepreneurs and senior engineers. It reached a strategic strategic cooperation with large technology companies SAP, Telefonica and DigitalOcean, which will further expand the application. Hivatalos webhely: https://www.ankr.com/ Fehér könyv: https://www.ankr.com/ankr-whitepaper-2.0.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/Gq2norJ1kBemBp3mPfkgAUMhMMmnFmY4zEyi26tRcxFB Vásárolj most ANKR tokent!

AnkrNetwork (ANKR) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) AnkrNetwork (ANKR) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 146.30M $ 146.30M $ 146.30M Teljes tokenszám: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 146.30M $ 146.30M $ 146.30M Minden idők csúcspontja: $ 0.2162561 $ 0.2162561 $ 0.2162561 Minden idők mélypontja: $ 0.000711080622353 $ 0.000711080622353 $ 0.000711080622353 Jelenlegi ár: $ 0.01463 $ 0.01463 $ 0.01463 További tudnivalók a(z) AnkrNetwork (ANKR) áráról

AnkrNetwork (ANKR) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) AnkrNetwork (ANKR) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ANKR tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ANKR token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ANKR tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ANKR token élő árfolyamát!

A(z) ANKR vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) AnkrNetwork (ANKR) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) ANKR megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz ANKR tokent a MEXC-n!

AnkrNetwork (ANKR) árelőzményei A felhasználók a(z) ANKR árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) ANKR árelőzményeivel!

ANKR árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ANKR kapcsán? ANKR-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ANKR tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

