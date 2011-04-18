XRP (XRP) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) XRP (XRP) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

XRP (XRP) tokennel kapcsolatos információk A Ripple az egyetlen kriptovaluta a Ripple hálózaton, amely körbejárható az egész Ripple hálózaton. Összesen 100 milliárd egysége van, amely fokozatosan csökken, ahogy nő a tranzakciók száma. A Ripple működését az OpenCoin korábban Ripple Labs vezeti. A Ripple valuta az egyetlen közös pénznem a ripple rendszerben. Különbözik a más valutáktól a rendszerben. Például, az CNY és az USD nem váltódhatnak át a kapukon át. Más szóval, az A kapu által kibocsátott CNY-t csak az A kapunál tudod kivenni, nem pedig a B kapunál. Ellenkező esetben át kell váltanod B kapunál kibocsátott CNY-ra az átmeneti rendelés útján a ripple rendszeren keresztül. A Ripple esetében nincsenek ilyen korlátozások. A ripple rendszerben egyetemes. A Ripple (XRP) ugyanolyan, mint a Bitcoin, digitális valuta, amely matematikán és kriptográfián alapul. De ami különbözik a csak az árral rendelkező Bitcoin-től, az az, hogy az XRP a kapcsolat szerepét tölti be, és biztonsági garanciát vállal a Ripple rendszerben. A biztonság-garancia nélkülözhetetlen, amely megköveteli, hogy a protokollban részt vevő kapunak kis mennyiségű XRP-t kell tartania. Hivatalos webhely: https://xrpl.org/ Fehér könyv: https://ripple.com/files/ripple_consensus_whitepaper.pdf Block Explorer: https://livenet.xrpl.org/ Vásárolj most XRP tokent!

XRP (XRP) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) XRP (XRP) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 167.86B $ 167.86B $ 167.86B Teljes tokenszám: $ 99.99B $ 99.99B $ 99.99B Keringésben lévő tokenszám: $ 59.61B $ 59.61B $ 59.61B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 281.59B $ 281.59B $ 281.59B Minden idők csúcspontja: $ 3.6642 $ 3.6642 $ 3.6642 Minden idők mélypontja: $ 0.002802350092679262 $ 0.002802350092679262 $ 0.002802350092679262 Jelenlegi ár: $ 2.8159 $ 2.8159 $ 2.8159 További tudnivalók a(z) XRP (XRP) áráról

A(z) XRP (XRP) token mélyreható struktúrája Mélyebben utánajárhatsz, hogyan történik a(z) XRP tokenek kibocsátása, kiosztása és feloldása. Ez a szakasz a token gazdasági struktúrájának legfontosabb aspektusait emeli ki: idetartoznak az ösztönzők, a hasznosság és a jogosultságszerzés. Overview XRP is the native token of the XRP Ledger, a blockchain protocol designed for fast, low-cost cross-border payments and central bank digital currency management. Its token economics are distinct from many other cryptocurrencies, with a fixed supply, unique issuance and allocation mechanisms, and a focus on utility within the payments ecosystem. Issuance Mechanism Fixed Supply: XRP was created with a fixed supply of 100 billion tokens at genesis. There is no ongoing mining or inflationary issuance; all XRP tokens were created at launch.

XRP was created with a fixed supply of 100 billion tokens at genesis. There is no ongoing mining or inflationary issuance; all XRP tokens were created at launch. No Mining or Staking: The XRP Ledger uses a consensus protocol based on Byzantine Fault Tolerance, not Proof-of-Work or Proof-of-Stake, so there is no block reward or staking yield. Allocation Mechanism Allocation Recipient Description Allocation Details Locking/Unlocking Mechanism Ripple (the company) 79.8% allocated to Ripple at genesis In December 2017, 55 billion XRP were placed in escrow 1 billion XRP released per month from escrow (Dec 2017 – June 2022) Public/Other Remaining supply Distributed via sales, partnerships, and ecosystem incentives No formal vesting; subject to market distribution Escrow System: To address concerns about large-scale XRP sales, Ripple placed 55 billion XRP in a series of on-ledger escrows in December 2017. Each month, 1 billion XRP was released from escrow, with unused XRP returned to escrow at the end of each month. This mechanism provided predictability and transparency to the market. Usage and Incentive Mechanism Transaction Fees: Every transaction on the XRP Ledger requires a small amount of XRP as a fee, which is destroyed (burned), reducing the total supply over time.

Every transaction on the XRP Ledger requires a small amount of XRP as a fee, which is destroyed (burned), reducing the total supply over time. Cross-Border Payments: XRP is used as a bridge currency for international payments, enabling fast and cost-effective transfers between different fiat currencies.

XRP is used as a bridge currency for international payments, enabling fast and cost-effective transfers between different fiat currencies. Ecosystem Incentives: Ripple and other ecosystem participants have used XRP to incentivize partners, liquidity providers, and developers to build on the XRP Ledger. Locking Mechanism Escrow Contracts: The primary locking mechanism for XRP was the use of on-chain escrows by Ripple, which locked up a significant portion of the supply and released it on a fixed monthly schedule.

The primary locking mechanism for XRP was the use of on-chain escrows by Ripple, which locked up a significant portion of the supply and released it on a fixed monthly schedule. No Staking or Protocol-Level Locking: There is no protocol-level staking or locking for network security or governance. Unlocking Time Recipient Unlock Type Granularity Start Date End Date Amount Unlocked per Period Ripple Cliff Monthly 2017-12-01 2022-06-01 1,000,000,000 XRP Escrow Unlocks: From December 2017 to June 2022, 1 billion XRP was unlocked each month from Ripple’s escrow. Any unused XRP was returned to escrow, extending the schedule. Summary Table Mechanism Details Issuance 100 billion XRP created at genesis; no further issuance Allocation Majority to Ripple, remainder to public/partners Locking 55 billion XRP in escrow (2017), released 1B/month (2017–2022) Unlocking Monthly, 1B XRP from escrow; unused XRP returned to escrow Usage Transaction fees (burned), bridge currency for payments, ecosystem incentives Incentives No mining/staking rewards; incentives via ecosystem grants and partnerships Additional Notes Deflationary Pressure: The burning of transaction fees introduces a slight deflationary pressure on the total XRP supply.

The burning of transaction fees introduces a slight deflationary pressure on the total XRP supply. Transparency: The escrow system and on-ledger tracking of unlocks provided transparency and predictability to the market regarding XRP supply dynamics.

The escrow system and on-ledger tracking of unlocks provided transparency and predictability to the market regarding XRP supply dynamics. No Ongoing Unlocks: As of June 2022, the original escrow schedule concluded, but any unused XRP returned to escrow continues to be released on a rolling basis. This structure has made XRP’s token economics relatively transparent and predictable compared to many other digital assets, with a strong focus on utility and liquidity for global payments.

XRP (XRP) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) XRP (XRP) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó XRP tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező XRP token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) XRP tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) XRP token élő árfolyamát!

