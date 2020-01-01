VANRY (VANRY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) VANRY (VANRY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

VANRY (VANRY) tokennel kapcsolatos információk Welcome to the world of VANAR Chain, a cutting-edge blockchain ecosystem where efficiency, speed, and security converge. At the heart of this revolutionary platform is VANRY, our native gas token, designed to fuel transactions and smart contract operations within the VANAR Chain. Hivatalos webhely: https://vanarchain.com/ Fehér könyv: https://cdn.vanarchain.com/vanarchain/vanar_whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x8DE5B80a0C1B02Fe4976851D030B36122dbb8624 Vásárolj most VANRY tokent!

VANRY (VANRY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) VANRY (VANRY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 52.58M $ 52.58M $ 52.58M Teljes tokenszám: $ 1.99B $ 1.99B $ 1.99B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.98B $ 1.98B $ 1.98B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 63.60M $ 63.60M $ 63.60M Minden idők csúcspontja: $ 0.39 $ 0.39 $ 0.39 Minden idők mélypontja: $ 0.01761164436385245 $ 0.01761164436385245 $ 0.01761164436385245 Jelenlegi ár: $ 0.0265 $ 0.0265 $ 0.0265 További tudnivalók a(z) VANRY (VANRY) áráról

VANRY (VANRY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) VANRY (VANRY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó VANRY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező VANRY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) VANRY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) VANRY token élő árfolyamát!

A(z) VANRY vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) VANRY (VANRY) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) VANRY megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz VANRY tokent a MEXC-n!

VANRY (VANRY) árelőzményei A felhasználók a(z) VANRY árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) VANRY árelőzményeivel!

VANRY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) VANRY kapcsán? VANRY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) VANRY tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

