USDCoin (USDC) tokenomikai adatai
USDCoin (USDC) tokennel kapcsolatos információk
USDCoin (USDC) is a full reserve US dollar-backed stablecoin issued by Circle, and is based on the open source fiat stablecoin framework being developed by CENTRE.
USDCoin (USDC) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) USDCoin (USDC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
A(z) USDCoin (USDC) token mélyreható struktúrája
Mélyebben utánajárhatsz, hogyan történik a(z) USDC tokenek kibocsátása, kiosztása és feloldása. Ez a szakasz a token gazdasági struktúrájának legfontosabb aspektusait emeli ki: idetartoznak az ösztönzők, a hasznosság és a jogosultságszerzés.
Overview
USDC (USD Coin) is a regulated, fully-backed digital dollar issued by Circle, a financial technology company. It is designed to provide seamless, instant, and low-cost money movement using blockchain technology. USDC is widely used across centralized and decentralized finance (DeFi) ecosystems for payments, trading, lending, and as a stable store of value.
Issuance Mechanism
-
Minting (Issuance):
USDC is issued (minted) when a user deposits US dollars with a Circle partner or Circle itself. For every US dollar deposited, an equivalent amount of USDC is minted on-chain. This process is fully collateralized and regulated, with regular attestations to ensure that every USDC in circulation is backed 1:1 by US dollar reserves held in segregated accounts.
-
Burning (Redemption):
When a user wishes to redeem USDC for US dollars, the corresponding USDC tokens are burned (destroyed) and the user receives fiat currency. This ensures that the circulating supply always matches the underlying reserves.
-
Recent Supply and Mint/Burn Activity:
As of August 6, 2025, the outstanding supply of USDC is approximately $62.9 billion. Daily minting and burning activity is dynamic, with recent days showing hundreds of millions of dollars in both mints and burns, reflecting active demand and redemption in the market.
Allocation Mechanism
-
No Pre-mine or Fixed Allocation:
Unlike many utility or governance tokens, USDC does not have a fixed supply or a pre-mined allocation. Its supply is elastic and determined solely by market demand for minting and redemption.
-
No Team, Investor, or Ecosystem Allocations:
There are no allocations for teams, investors, or ecosystem incentives. All USDC in circulation is fully backed by fiat deposits and is available to any user who completes the KYC/AML process required by Circle or its partners.
Usage and Incentive Mechanism
-
Primary Use Cases:
- Payments: USDC is used for global payments, remittances, and settlements.
- Trading: It serves as a base pair on centralized and decentralized exchanges.
- DeFi: USDC is widely used as collateral, for lending/borrowing, and in liquidity pools.
- Savings and Yield: Users can deposit USDC in various protocols to earn yield.
-
Incentives:
USDC itself does not offer native staking or yield incentives. However, third-party platforms and DeFi protocols may offer incentives for providing USDC liquidity or using USDC as collateral.
Locking Mechanism
-
No Native Locking:
USDC does not have a protocol-level locking or vesting mechanism. All tokens are freely transferable at all times.
-
Third-Party Locking:
Some DeFi protocols may implement their own locking or vesting mechanisms for USDC deposited into their smart contracts (e.g., for yield farming or as collateral), but this is not a feature of USDC itself.
Unlocking Time
- Immediate Liquidity:
There is no unlocking period for USDC. Once minted, USDC is immediately liquid and transferable. Redemption for fiat is also processed promptly, subject to the operational policies of Circle and its partners.
Summary Table
|Mechanism
|USDC Implementation
|Issuance
|Minted 1:1 for USD deposits; burned on redemption
|Allocation
|No pre-mine, no team/investor allocation; supply is demand-driven
|Usage
|Payments, trading, DeFi, savings/yield
|Incentives
|No native incentives; third-party protocols may offer yield
|Locking
|No protocol-level locking; third-party smart contracts may lock USDC
|Unlocking
|No unlocking period; USDC is always liquid and redeemable
Nuances and Implications
- Transparency and Regulation:
USDC’s model is designed for maximum transparency and regulatory compliance, with regular attestations and full backing by fiat reserves.
- Elastic Supply:
The supply of USDC expands and contracts based on user demand, making it fundamentally different from capped-supply or emission-schedule tokens.
- No Native Yield:
Any yield or incentive associated with USDC comes from external protocols, not from the USDC token itself.
- No Lockups:
The absence of native lockups or vesting makes USDC highly liquid and suitable for a wide range of financial applications.
Conclusion
USDC’s token economics are intentionally simple and transparent, focusing on stability, liquidity, and regulatory compliance. Its design as a fully-backed, on-demand stablecoin distinguishes it from most other crypto tokens, with no native allocation, incentive, or locking mechanisms. This makes USDC a foundational asset for both centralized and decentralized financial systems.
USDCoin (USDC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) USDCoin (USDC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó USDC tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező USDC token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) USDC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) USDC token élő árfolyamát!
