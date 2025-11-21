Pipe Network (PIPE) tokenomikai adatai

Pipe Network (PIPE) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Pipe Network (PIPE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
Utolsó frissítés: 2025-11-21 19:35:47 (UTC+8)
Pipe Network (PIPE) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Pipe Network (PIPE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 6.88M
Teljes tokenszám:
$ 1.00B
Keringésben lévő tokenszám:
$ 100.00M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 68.82M
Minden idők csúcspontja:
$ 0.3618
Minden idők mélypontja:
$ 0.05288812467524619
Jelenlegi ár:
$ 0.06882
Pipe Network (PIPE) tokennel kapcsolatos információk

Pipe Network is a decentralized edge supercloud that combines content delivery, storage, and artificial intelligence (AI) inference into a global permissionless infrastructure. The network coordinates independent nodes that provide bandwidth, storage, and compute resources in exchange for PIPE, the network’s native utility token. PIPE is used for bandwidth, storage, and compute credits, with cryptographic proof verifying usage and a burn-to-credit model linking token consumption directly to network activity.

Hivatalos webhely:
https://pipe.network/
Fehér könyv:
https://docs.pipe.network/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/7s9MoSt7VV1J3jVNnw2AyocsQDBdCkPYz5apQDPKy9i5

Pipe Network (PIPE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Pipe Network (PIPE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó PIPE tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező PIPE token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) PIPE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PIPE token élő árfolyamát!

