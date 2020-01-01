dego.finance (DEGO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) dego.finance (DEGO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

dego.finance (DEGO) tokennel kapcsolatos információk DEGO is a brand new concept to realize a sustainable DeFi ecosystem. DEGO adopts a modular combination design concept to combine different products into one system to achieve the effect of 1+1>2. As the governance token of the ecosystem released on the Ethereum blockchain, DEGO gives users the right to participate in the DEGODAO governance system by staking DEGO after obtaining UNI-V2LP. DEGO can be used for ecosystem governance, mortgages, fees and other scenarios. Hivatalos webhely: https://dego.finance/ Fehér könyv: https://docs.dego.finance/ Block Explorer: https://solscan.io/token/BU4eP1vCR99amXKsMXhctX8YpqUa7wbULQ26XaQbazkS Vásárolj most DEGO tokent!

dego.finance (DEGO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) dego.finance (DEGO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 26.51M $ 26.51M $ 26.51M Teljes tokenszám: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 26.51M $ 26.51M $ 26.51M Minden idők csúcspontja: $ 34.5109 $ 34.5109 $ 34.5109 Minden idők mélypontja: $ 0.426268683664 $ 0.426268683664 $ 0.426268683664 Jelenlegi ár: $ 1.2625 $ 1.2625 $ 1.2625 További tudnivalók a(z) dego.finance (DEGO) áráról

dego.finance (DEGO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) dego.finance (DEGO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DEGO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DEGO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DEGO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DEGO token élő árfolyamát!

A(z) DEGO vásárlásának módja

dego.finance (DEGO) árelőzményei A felhasználók a(z) DEGO árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) DEGO árelőzményeivel!

DEGO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DEGO kapcsán? DEGO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) DEGO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

