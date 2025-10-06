TőzsdeDEX+
A(z) élő Pipe Network ár ma 0.07565 USD. Kövesd nyomon a(z) PIPE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) PIPE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: PIPE

PIPE árinformációk

Mi a(z) PIPE

PIPE fehér könyv

PIPE hivatalos webhely

PIPE tokenomikai adatai

PIPE árelőrejelzés

PIPE előzmények

PIPE Vásárlási útmutató

PIPE-fiat valutaváltó

PIPE spot

PIPE USDT-M futuresügyletek

Pipe Network Logó

Pipe Network árfolyam(PIPE)

1 PIPE-USD élő ár:

$0.07565
-4.09%1D
USD
Pipe Network (PIPE) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 15:08:59 (UTC+8)

Pipe Network (PIPE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.07417
24h alacsony
$ 0.08074
24h magas

$ 0.07417
$ 0.08074
$ 0.34291515733046557
$ 0.05288812467524619
+0.69%

-4.09%

-18.96%

-18.96%

Pipe Network (PIPE) valós idejű ár: $ 0.07565. Az elmúlt 24 órában, a(z)PIPE legalacsonyabb ára $ 0.07417, legmagasabb ára pedig $ 0.08074 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PIPE valaha volt legmagasabb ára $ 0.34291515733046557, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.05288812467524619 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PIPE változása a következő volt: +0.69% az elmúlt órában, -4.09% az elmúlt 24 órában, és -18.96% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Pipe Network (PIPE) piaci információk

No.1236

$ 7.57M
$ 59.54K
$ 75.65M
100.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
10.00%

SOL

A(z) Pipe Network jelenlegi piaci plafonja $ 7.57M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 59.54K. A(z) PIPE keringésben lévő tokenszáma 100.00M, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 75.65M.

Pipe Network (PIPE) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Pipe Network mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.003226-4.09%
30 nap$ +0.02565+51.30%
60 nap$ +0.02565+51.30%
90 nap$ +0.02565+51.30%
Pipe Network árváltozása ma

A mai napon a(z) PIPE ára $ -0.003226 (-4.09%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Pipe Network 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +0.02565 (+51.30%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Pipe Network 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) PIPE ára $ +0.02565 (+51.30%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Pipe Network 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.02565 (+51.30%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Pipe Network (PIPE) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Pipe Network árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Pipe Network (PIPE)

Pipe Network is a decentralized edge supercloud that combines content delivery, storage, and artificial intelligence (AI) inference into a global permissionless infrastructure. The network coordinates independent nodes that provide bandwidth, storage, and compute resources in exchange for PIPE, the network’s native utility token. PIPE is used for bandwidth, storage, and compute credits, with cryptographic proof verifying usage and a burn-to-credit model linking token consumption directly to network activity.

Pipe Network elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Pipe Network befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd PIPE a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Pipe Network a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Pipe Network vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Pipe Network árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Pipe Network (PIPE) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Pipe Network (PIPE) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Pipe Network rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Pipe Network árelőrejelzését most!

Pipe Network (PIPE) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Pipe Network (PIPE) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) PIPE token kapcsán!

Hogyan vásárolj Pipe Network (PIPE)

A következőt szeretnél vásárolni: Pipe Network? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Pipe Network eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

PIPE helyi valutákra

1 Pipe Network(PIPE) - VND
1,990.72975
1 Pipe Network(PIPE) - AUD
A$0.114988
1 Pipe Network(PIPE) - GBP
0.057494
1 Pipe Network(PIPE) - EUR
0.065059
1 Pipe Network(PIPE) - USD
1 Pipe Network(PIPE) - MYR
RM0.3169735
1 Pipe Network(PIPE) - TRY
3.1810825
1 Pipe Network(PIPE) - JPY
¥11.6501
1 Pipe Network(PIPE) - ARS
ARS$109.4784105
1 Pipe Network(PIPE) - RUB
6.052
1 Pipe Network(PIPE) - INR
6.716207
1 Pipe Network(PIPE) - IDR
Rp1,260.832829
1 Pipe Network(PIPE) - PHP
4.449733
1 Pipe Network(PIPE) - EGP
￡E.3.5714365
1 Pipe Network(PIPE) - BRL
R$0.4077535
1 Pipe Network(PIPE) - CAD
C$0.10591
1 Pipe Network(PIPE) - BDT
9.276203
1 Pipe Network(PIPE) - NGN
109.955762
1 Pipe Network(PIPE) - COP
$293.216374
1 Pipe Network(PIPE) - ZAR
R.1.3079885
1 Pipe Network(PIPE) - UAH
3.1810825
1 Pipe Network(PIPE) - TZS
T.Sh.186.7896845
1 Pipe Network(PIPE) - VES
Bs16.71865
1 Pipe Network(PIPE) - CLP
$71.33795
1 Pipe Network(PIPE) - PKR
Rs21.4974605
1 Pipe Network(PIPE) - KZT
40.195871
1 Pipe Network(PIPE) - THB
฿2.45106
1 Pipe Network(PIPE) - TWD
NT$2.331533
1 Pipe Network(PIPE) - AED
د.إ0.2776355
1 Pipe Network(PIPE) - CHF
Fr0.06052
1 Pipe Network(PIPE) - HKD
HK$0.5878005
1 Pipe Network(PIPE) - AMD
֏29.028418
1 Pipe Network(PIPE) - MAD
.د.م0.7027885
1 Pipe Network(PIPE) - MXN
$1.402551
1 Pipe Network(PIPE) - SAR
ريال0.2836875
1 Pipe Network(PIPE) - ETB
Br11.693977
1 Pipe Network(PIPE) - KES
KSh9.7732235
1 Pipe Network(PIPE) - JOD
د.أ0.05363585
1 Pipe Network(PIPE) - PLN
0.278392
1 Pipe Network(PIPE) - RON
лв0.33286
1 Pipe Network(PIPE) - SEK
kr0.717162
1 Pipe Network(PIPE) - BGN
лв0.1278485
1 Pipe Network(PIPE) - HUF
Ft25.419913
1 Pipe Network(PIPE) - CZK
1.5954585
1 Pipe Network(PIPE) - KWD
د.ك0.02322455
1 Pipe Network(PIPE) - ILS
0.2458625
1 Pipe Network(PIPE) - BOB
Bs0.5242545
1 Pipe Network(PIPE) - AZN
0.128605
1 Pipe Network(PIPE) - TJS
SM0.699006
1 Pipe Network(PIPE) - GEL
0.2050115
1 Pipe Network(PIPE) - AOA
Kz68.9602705
1 Pipe Network(PIPE) - BHD
.د.ب0.02852005
1 Pipe Network(PIPE) - BMD
$0.07565
1 Pipe Network(PIPE) - DKK
kr0.4894555
1 Pipe Network(PIPE) - HNL
L1.9964035
1 Pipe Network(PIPE) - MUR
3.475361
1 Pipe Network(PIPE) - NAD
$1.31631
1 Pipe Network(PIPE) - NOK
kr0.764065
1 Pipe Network(PIPE) - NZD
$0.131631
1 Pipe Network(PIPE) - PAB
B/.0.07565
1 Pipe Network(PIPE) - PGK
K0.3199995
1 Pipe Network(PIPE) - QAR
ر.ق0.2761225
1 Pipe Network(PIPE) - RSD
дин.7.6852835
1 Pipe Network(PIPE) - UZS
soʻm911.4455735
1 Pipe Network(PIPE) - ALL
L6.3553565
1 Pipe Network(PIPE) - ANG
ƒ0.1354135
1 Pipe Network(PIPE) - AWG
ƒ0.1354135
1 Pipe Network(PIPE) - BBD
$0.1513
1 Pipe Network(PIPE) - BAM
KM0.1278485
1 Pipe Network(PIPE) - BIF
Fr222.48665
1 Pipe Network(PIPE) - BND
$0.098345
1 Pipe Network(PIPE) - BSD
$0.07565
1 Pipe Network(PIPE) - JMD
$12.1834325
1 Pipe Network(PIPE) - KHR
303.814939
1 Pipe Network(PIPE) - KMF
Fr32.2269
1 Pipe Network(PIPE) - LAK
1,644.5651845
1 Pipe Network(PIPE) - LKR
රු23.1133445
1 Pipe Network(PIPE) - MDL
L1.278485
1 Pipe Network(PIPE) - MGA
Ar340.765425
1 Pipe Network(PIPE) - MOP
P0.6074695
1 Pipe Network(PIPE) - MVR
1.157445
1 Pipe Network(PIPE) - MWK
MK131.5651845
1 Pipe Network(PIPE) - MZN
MT4.834035
1 Pipe Network(PIPE) - NPR
रु10.766508
1 Pipe Network(PIPE) - PYG
536.5098
1 Pipe Network(PIPE) - RWF
Fr110.22205
1 Pipe Network(PIPE) - SBD
$0.6225995
1 Pipe Network(PIPE) - SCR
1.1234025
1 Pipe Network(PIPE) - SRD
$2.912525
1 Pipe Network(PIPE) - SVC
$0.664207
1 Pipe Network(PIPE) - SZL
L1.3155535
1 Pipe Network(PIPE) - TMT
m0.264775
1 Pipe Network(PIPE) - TND
د.ت0.222411
1 Pipe Network(PIPE) - TTD
$0.5136635
1 Pipe Network(PIPE) - UGX
Sh264.4724
1 Pipe Network(PIPE) - XAF
Fr42.9692
1 Pipe Network(PIPE) - XCD
$0.204255
1 Pipe Network(PIPE) - XOF
Fr42.9692
1 Pipe Network(PIPE) - XPF
Fr7.79195
1 Pipe Network(PIPE) - BWP
P1.0190055
1 Pipe Network(PIPE) - BZD
$0.1520565
1 Pipe Network(PIPE) - CVE
$7.2359225
1 Pipe Network(PIPE) - DJF
Fr13.4657
1 Pipe Network(PIPE) - DOP
$4.8771555
1 Pipe Network(PIPE) - DZD
د.ج9.8322305
1 Pipe Network(PIPE) - FJD
$0.1717255
1 Pipe Network(PIPE) - GNF
Fr657.77675
1 Pipe Network(PIPE) - GTQ
Q0.5817485
1 Pipe Network(PIPE) - GYD
$15.8827175
1 Pipe Network(PIPE) - ISK
kr9.45625

Pipe Network Forrás

A(z) Pipe Network alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Pipe Network Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Pipe Network

Mennyit ér ma a(z) Pipe Network (PIPE)?
A(z) élő PIPE ár a(z) USD esetében 0.07565 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) PIPE ára a(z) USD esetében?
A(z) PIPE jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.07565. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Pipe Network piaci plafonja?
A(z) PIPE piaci plafonja $ 7.57M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) PIPE keringésben lévő tokenszáma?
A(z) PIPE keringésben lévő tokenszáma 100.00M USD.
Mi volt a(z) PIPE mindenkori legmagasabb ára?
A(z) PIPE mindenkori legmagasabb ára 0.34291515733046557 USD.
Mi volt a(z) PIPE mindenkori legmagasabb ár?
A(z) PIPE mindenkori legalacsonyabb ára 0.05288812467524619 USD.
Mekkora a(z) PIPE kereskedési volumene?
A(z) PIPE élő 24 órás kereskedési volumene $ 59.54K USD.
A(z) PIPE ára emelkedni fog idén?
A(z) PIPE a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) PIPE árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 15:08:59 (UTC+8)

Pipe Network (PIPE) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

PIPE-USD kalkulátor

Összeg

PIPE
PIPE
USD
USD

1 PIPE = 0.07564 USD

PIPE kereskedés

PIPE/USDT
$0.07565
-4.05%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

