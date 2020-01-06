Origin (OGN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Origin (OGN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Origin (OGN) tokennel kapcsolatos információk Origin Token (OGN) is Origin Protocol’s native governance and value accrual token. It promotes open economic access through a composable and multichain product suite that unlocks opportunities for yield generation across the space. Origin’s products are built to be permissionless and composable, allowing for integration with other DeFi primitives. Users can stake OGN for xOGN and earn a share of revenue generated by all of Origin’s products, cultivating a user-first platform. Hivatalos webhely: https://www.originprotocol.com Fehér könyv: https://www.originprotocol.com/litepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x8207c1ffc5b6804f6024322ccf34f29c3541ae26 Vásárolj most OGN tokent!

Origin (OGN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Origin (OGN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 40.90M $ 40.90M $ 40.90M Teljes tokenszám: $ 1.41B $ 1.41B $ 1.41B Keringésben lévő tokenszám: $ 660.78M $ 660.78M $ 660.78M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 87.24M $ 87.24M $ 87.24M Minden idők csúcspontja: $ 5.2226 $ 5.2226 $ 5.2226 Minden idők mélypontja: $ 0.04283790500370745 $ 0.04283790500370745 $ 0.04283790500370745 Jelenlegi ár: $ 0.06189 $ 0.06189 $ 0.06189 További tudnivalók a(z) Origin (OGN) áráról

Origin (OGN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Origin (OGN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó OGN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező OGN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) OGN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) OGN token élő árfolyamát!

A(z) OGN vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Origin (OGN) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) OGN megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz OGN tokent a MEXC-n!

Origin (OGN) árelőzményei A felhasználók a(z) OGN árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) OGN árelőzményeivel!

OGN árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) OGN kapcsán? OGN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) OGN tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

