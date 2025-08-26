עוד על SOLFUNMEME

Zero Ontology System סֵמֶל

Zero Ontology System מחיר (SOLFUNMEME)

לא רשום

1 SOLFUNMEME ל USDמחיר חי:

$0.00022534
$0.00022534$0.00022534
-8.80%1D
mexc
USD
Zero Ontology System (SOLFUNMEME) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:36:10 (UTC+8)

Zero Ontology System (SOLFUNMEME) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.45%

-8.69%

+6.31%

+6.31%

Zero Ontology System (SOLFUNMEME) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SOLFUNMEME נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SOLFUNMEMEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SOLFUNMEME השתנה ב +0.45% במהלך השעה האחרונה, -8.69% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Zero Ontology System (SOLFUNMEME) מידע שוק

$ 213.37K
$ 213.37K$ 213.37K

--
----

$ 225.30K
$ 225.30K$ 225.30K

946.90M
946.90M 946.90M

999,862,234.111028
999,862,234.111028 999,862,234.111028

שווי השוק הנוכחי של Zero Ontology System הוא $ 213.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SOLFUNMEME הוא 946.90M, עם היצע כולל של 999862234.111028. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 225.30K.

Zero Ontology System (SOLFUNMEME) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Zero Ontology Systemל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלZero Ontology System ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלZero Ontology System ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Zero Ontology Systemל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-8.69%
30 ימים$ 0+122.51%
60 ימים$ 0+192.27%
90 ימים$ 0--

מה זהZero Ontology System (SOLFUNMEME)

Solfunmeme was launched to help fund the Introspector LLC, which aims to be the first ZKML dao LLC in NJ. I am a one-man dev-sec-ops consulting company with financial and crypto experience. We are working on creating a dao to allow for holders of the token to sign transactions which are masked with zkp to guide the actions of the ai agents which are hosted on secure node operators which prove compliance via zkp and exposed zkml lattices for shared inference and use formal methods internally for proving compliance.

Zero Ontology System (SOLFUNMEME) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Zero Ontology Systemתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Zero Ontology System (SOLFUNMEME) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Zero Ontology System (SOLFUNMEME) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Zero Ontology System.

בדוק את Zero Ontology System תחזית המחיר עכשיו‏!

SOLFUNMEME למטבעות מקומיים

Zero Ontology System (SOLFUNMEME) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Zero Ontology System (SOLFUNMEME) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SOLFUNMEME הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Zero Ontology System (SOLFUNMEME)

כמה שווה Zero Ontology System (SOLFUNMEME) היום?
החי SOLFUNMEMEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SOLFUNMEME ל USD?
המחיר הנוכחי של SOLFUNMEME ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Zero Ontology System?
שווי השוק של SOLFUNMEME הוא $ 213.37K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SOLFUNMEME?
ההיצע במחזור של SOLFUNMEME הוא 946.90M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SOLFUNMEME?
‏‏SOLFUNMEME השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SOLFUNMEME?
SOLFUNMEME ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SOLFUNMEME?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SOLFUNMEME הוא -- USD.
האם SOLFUNMEME יעלה השנה?
SOLFUNMEME ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SOLFUNMEME תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:36:10 (UTC+8)

