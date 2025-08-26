עוד על ZAZU

ZAZU מחיר (ZAZU)

1 ZAZU ל USDמחיר חי:

-10.20%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
ZAZU (ZAZU) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:35:43 (UTC+8)

ZAZU (ZAZU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.16%

-10.22%

-4.77%

-4.77%

ZAZU (ZAZU) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00005836. במהלך 24 השעות האחרונות, ZAZU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00005769 לבין שיא של $ 0.000065, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZAZUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00411371, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00003768.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZAZU השתנה ב +0.16% במהלך השעה האחרונה, -10.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.77% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ZAZU (ZAZU) מידע שוק

--
----

שווי השוק הנוכחי של ZAZU הוא $ 58.06K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZAZU הוא 999.80M, עם היצע כולל של 999802779.519555. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 58.06K.

ZAZU (ZAZU) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של ZAZUל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלZAZU ל USDהיה . $ -0.0000069084.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלZAZU ל USDהיה $ -0.0000069308.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של ZAZUל USDהיה $ -0.00000721096721269876.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-10.22%
30 ימים$ -0.0000069084-11.83%
60 ימים$ -0.0000069308-11.87%
90 ימים$ -0.00000721096721269876-10.99%

מה זהZAZU (ZAZU)

Meet ZAZU, the fearless feline of the SOL blockchain. ZAZU coin embodies the spirit of independence and resilience, just like its namesake. Powered by a community-driven ethos, ZAZU stands tall, unapologetically defying norms and forging its path. Join the rebellion with ZAZU and embrace a coin that's as bold and unyielding as its namesake.

ZAZU (ZAZU) משאב

האתר הרשמי

ZAZUתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה ZAZU (ZAZU) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ZAZU (ZAZU) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ZAZU.

בדוק את ZAZU תחזית המחיר עכשיו‏!

ZAZU למטבעות מקומיים

ZAZU (ZAZU) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של ZAZU (ZAZU) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ZAZU הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על ZAZU (ZAZU)

כמה שווה ZAZU (ZAZU) היום?
החי ZAZUהמחיר ב USD הוא 0.00005836 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ZAZU ל USD?
המחיר הנוכחי של ZAZU ל USD הוא $ 0.00005836. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של ZAZU?
שווי השוק של ZAZU הוא $ 58.06K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ZAZU?
ההיצע במחזור של ZAZU הוא 999.80M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ZAZU?
‏‏ZAZU השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00411371 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ZAZU?
ZAZU ‏‏רשם מחירATL של 0.00003768 USD.
מהו נפח המסחר של ZAZU?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ZAZU הוא -- USD.
האם ZAZU יעלה השנה?
ZAZU ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ZAZU תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:35:43 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.