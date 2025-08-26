ZAZU (ZAZU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00005769 24 שעות נמוך $ 0.000065 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00411371 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00003768 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.16% שינוי מחיר (1D) -10.22% שינוי מחיר (7D) -4.77%

ZAZU (ZAZU) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00005836. במהלך 24 השעות האחרונות, ZAZU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00005769 לבין שיא של $ 0.000065, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZAZUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00411371, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00003768.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZAZU השתנה ב +0.16% במהלך השעה האחרונה, -10.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.77% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ZAZU (ZAZU) מידע שוק

שווי שוק $ 58.06K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 58.06K אספקת מחזור 999.80M אספקה כוללת 999,802,779.519555

שווי השוק הנוכחי של ZAZU הוא $ 58.06K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZAZU הוא 999.80M, עם היצע כולל של 999802779.519555. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 58.06K.