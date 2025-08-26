עוד על ZACK

ZACK מידע על מחיר

ZACK אתר רשמי

ZACK טוקניומיקה

ZACK תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Zack Morris סֵמֶל

Zack Morris מחיר (ZACK)

לא רשום

1 ZACK ל USDמחיר חי:

$0.00015031
$0.00015031$0.00015031
-9.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Zack Morris (ZACK) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:41:58 (UTC+8)

Zack Morris (ZACK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.117303
$ 0.117303$ 0.117303

$ 0
$ 0$ 0

+0.41%

-9.41%

-50.04%

-50.04%

Zack Morris (ZACK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ZACK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZACKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.117303, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZACK השתנה ב +0.41% במהלך השעה האחרונה, -9.41% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-50.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Zack Morris (ZACK) מידע שוק

$ 130.09K
$ 130.09K$ 130.09K

--
----

$ 130.09K
$ 130.09K$ 130.09K

865.46M
865.46M 865.46M

865,455,933.946292
865,455,933.946292 865,455,933.946292

שווי השוק הנוכחי של Zack Morris הוא $ 130.09K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZACK הוא 865.46M, עם היצע כולל של 865455933.946292. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 130.09K.

Zack Morris (ZACK) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Zack Morrisל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלZack Morris ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלZack Morris ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Zack Morrisל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-9.41%
30 ימים$ 0-70.24%
60 ימים$ 0-62.75%
90 ימים$ 0--

מה זהZack Morris (ZACK)

Zack Morris is a renowned figure of wall street, known for making millions upon millions trading memes and squeezing shorts. The ultimate meme.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Zack Morris (ZACK) משאב

האתר הרשמי

Zack Morrisתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Zack Morris (ZACK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Zack Morris (ZACK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Zack Morris.

בדוק את Zack Morris תחזית המחיר עכשיו‏!

ZACK למטבעות מקומיים

Zack Morris (ZACK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Zack Morris (ZACK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ZACK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Zack Morris (ZACK)

כמה שווה Zack Morris (ZACK) היום?
החי ZACKהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ZACK ל USD?
המחיר הנוכחי של ZACK ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Zack Morris?
שווי השוק של ZACK הוא $ 130.09K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ZACK?
ההיצע במחזור של ZACK הוא 865.46M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ZACK?
‏‏ZACK השיג מחיר שיא (ATH) של 0.117303 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ZACK?
ZACK ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של ZACK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ZACK הוא -- USD.
האם ZACK יעלה השנה?
ZACK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ZACK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:41:58 (UTC+8)

Zack Morris (ZACK) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.