xSUI מחיר היום

מחיר xSUI (XSUI) בזמן אמת היום הוא $ 1.65, עם שינוי של 4.77% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ XSUI ל USD הוא $ 1.65 לכל XSUI.

xSUI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,395,515, עם היצע במחזור של 1.45M XSUI. ב‑24 השעות האחרונות, XSUI סחר בין $ 1.59 (נמוך) ל $ 1.74 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 4.17, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1.39.

ביצועים לטווח קצר, XSUI נע ב +0.34% בשעה האחרונה ו -23.26% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

xSUI (XSUI) מידע שוק

שווי שוק $ 2.40M$ 2.40M $ 2.40M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.40M$ 2.40M $ 2.40M אספקת מחזור 1.45M 1.45M 1.45M אספקה כוללת 1,450,000.0 1,450,000.0 1,450,000.0

