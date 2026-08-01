AixPlay מחיר היום

מחיר AixPlay (AIXPLAY) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.0001189, עם שינוי של 0.50% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AIXPLAY ל ILS הוא ₪ 0.0001189 לכל AIXPLAY.

AixPlay כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- AIXPLAY. ב‑24 השעות האחרונות, AIXPLAY סחר בין ₪ 0.0001147 (נמוך) ל ₪ 0.0001226 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, AIXPLAY נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו +15.66% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 116.36K.

AixPlay (AIXPLAY) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 116.36K₪ 116.36K ₪ 116.36K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 2.24M₪ 2.24M ₪ 2.24M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 18,827,566,155 18,827,566,155 18,827,566,155 בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של AixPlay הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 116.36K. ההיצע במחזור של AIXPLAY הוא --, עם היצע כולל של 18827566155. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 2.24M.