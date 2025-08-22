עוד על MUMU

Mumu The Bull סֵמֶל

Mumu The Bull מְחִיר(MUMU)

1 MUMU ל USDמחיר חי:

$0.000003271
$0.000003271$0.000003271
-4.32%1D
USD
Mumu The Bull (MUMU) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:35:05 (UTC+8)

Mumu The Bull (MUMU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0000032
$ 0.0000032$ 0.0000032
24 שעות נמוך
$ 0.000003583
$ 0.000003583$ 0.000003583
גבוה 24 שעות

$ 0.0000032
$ 0.0000032$ 0.0000032

$ 0.000003583
$ 0.000003583$ 0.000003583

$ 0.000120152125296415
$ 0.000120152125296415$ 0.000120152125296415

$ 0.000002228291124841
$ 0.000002228291124841$ 0.000002228291124841

+0.92%

-4.32%

-11.86%

-11.86%

Mumu The Bull (MUMU) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000003271. במהלך 24 השעות האחרונות, MUMU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0000032 לבין שיא של $ 0.000003583, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MUMUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.000120152125296415, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000002228291124841.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MUMU השתנה ב +0.92% במהלך השעה האחרונה, -4.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.86% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mumu The Bull (MUMU) מידע שוק

No.1261

$ 7.47M
$ 7.47M$ 7.47M

$ 76.96K
$ 76.96K$ 76.96K

$ 7.62M
$ 7.62M$ 7.62M

2.28T
2.28T 2.28T

2,329,915,213,859.14
2,329,915,213,859.14 2,329,915,213,859.14

2,329,915,213,859.14
2,329,915,213,859.14 2,329,915,213,859.14

97.99%

SOL

שווי השוק הנוכחי של Mumu The Bull הוא $ 7.47M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 76.96K. ההיצע במחזור של MUMU הוא 2.28T, עם היצע כולל של 2329915213859.14. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.62M.

Mumu The Bull (MUMU) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Mumu The Bullהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00000014769-4.32%
30 ימים$ -0.000000867-20.96%
60 ימים$ +0.000000104+3.28%
90 ימים$ -0.000001559-32.28%
Mumu The Bull שינוי מחיר היום

היום,MUMU רשם שינוי של $ -0.00000014769 (-4.32%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Mumu The Bull שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000000867 (-20.96%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Mumu The Bull שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,MUMU ראה שינוי של $ +0.000000104 (+3.28%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Mumu The Bull שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000001559 (-32.28%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Mumu The Bull (MUMU)?

בדוק את Mumu The Bull עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהMumu The Bull (MUMU)

MUMU is a meme coin on the Solana chain.

Mumu The Bull זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Mumu The Bullההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקMUMU את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Mumu The Bullאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMumu The Bull לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Mumu The Bullתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Mumu The Bull (MUMU) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Mumu The Bull (MUMU) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Mumu The Bull.

בדוק את Mumu The Bull תחזית המחיר עכשיו‏!

Mumu The Bull (MUMU) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Mumu The Bull (MUMU) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MUMU הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Mumu The Bull (MUMU)

מחפש איך לקנותMumu The Bull? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Mumu The Bullב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Mumu The Bull מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Mumu The Bull, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרMumu The Bull הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Mumu The Bull

כמה שווה Mumu The Bull (MUMU) היום?
החי MUMUהמחיר ב USD הוא 0.000003271 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MUMU ל USD?
המחיר הנוכחי של MUMU ל USD הוא $ 0.000003271. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Mumu The Bull?
שווי השוק של MUMU הוא $ 7.47M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MUMU?
ההיצע במחזור של MUMU הוא 2.28T USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MUMU?
‏‏MUMU השיג מחיר שיא (ATH) של 0.000120152125296415 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MUMU?
MUMU ‏‏רשם מחירATL של 0.000002228291124841 USD.
מהו נפח המסחר של MUMU?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MUMU הוא $ 76.96K USD.
האם MUMU יעלה השנה?
MUMU ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MUMU תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:35:05 (UTC+8)

Mumu The Bull (MUMU) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

