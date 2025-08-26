Xitcoin ($XTC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +2.48% שינוי מחיר (1D) -0.01% שינוי מחיר (7D) +5.39% שינוי מחיר (7D) +5.39%

Xitcoin ($XTC) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $XTC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $XTCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $XTC השתנה ב +2.48% במהלך השעה האחרונה, -0.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Xitcoin ($XTC) מידע שוק

שווי שוק $ 165.95K$ 165.95K $ 165.95K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 165.95K$ 165.95K $ 165.95K אספקת מחזור 5.25B 5.25B 5.25B אספקה כוללת 5,250,000,000.0 5,250,000,000.0 5,250,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Xitcoin הוא $ 165.95K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $XTC הוא 5.25B, עם היצע כולל של 5250000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 165.95K.