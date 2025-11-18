Wrapped XPL מחיר היום

מחיר Wrapped XPL (WXPL) בזמן אמת היום הוא $ 0.24005, עם שינוי של 5.98% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WXPL ל USD הוא $ 0.24005 לכל WXPL.

Wrapped XPL כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 21,908,407, עם היצע במחזור של 91.76M WXPL. ב‑24 השעות האחרונות, WXPL סחר בין $ 0.220631 (נמוך) ל $ 0.258468 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.69, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.216163.

ביצועים לטווח קצר, WXPL נע ב -1.59% בשעה האחרונה ו -18.04% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Wrapped XPL (WXPL) מידע שוק

שווי שוק $ 21.91M$ 21.91M $ 21.91M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.91M$ 21.91M $ 21.91M אספקת מחזור 91.76M 91.76M 91.76M אספקה כוללת 91,762,852.68323497 91,762,852.68323497 91,762,852.68323497

