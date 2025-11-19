Wrapped XPL (WXPL) תחזית מחיר (USD)

קבל Wrapped XPL תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה WXPL יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Wrapped XPL % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Wrapped XPL תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Wrapped XPL (WXPL) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Wrapped XPL ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.263102 בשנת 2025. Wrapped XPL (WXPL) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Wrapped XPL ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.276257 בשנת 2026. Wrapped XPL (WXPL) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של WXPL הוא $ 0.290069 עם 10.25% שיעור צמיחה. Wrapped XPL (WXPL) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של WXPL הוא $ 0.304573 עם 15.76% שיעור צמיחה. Wrapped XPL (WXPL) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של WXPL הוא $ 0.319802 עם 21.55% שיעור צמיחה. Wrapped XPL (WXPL) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של WXPL הוא $ 0.335792 עם 27.63% שיעור צמיחה. Wrapped XPL (WXPL) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Wrapped XPL עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.546970. Wrapped XPL (WXPL) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Wrapped XPL עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.890956. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.263102 0.00%

2026 $ 0.276257 5.00%

2027 $ 0.290069 10.25%

2028 $ 0.304573 15.76%

2029 $ 0.319802 21.55%

2030 $ 0.335792 27.63%

2031 $ 0.352581 34.01%

2032 $ 0.370210 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.388721 47.75%

2034 $ 0.408157 55.13%

2035 $ 0.428565 62.89%

2036 $ 0.449993 71.03%

2037 $ 0.472493 79.59%

2038 $ 0.496118 88.56%

2039 $ 0.520923 97.99%

2040 $ 0.546970 107.89% הצג עוד לטווח קצר Wrapped XPL תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.263102 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.263138 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.263354 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.264183 0.41% Wrapped XPL (WXPL) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורWXPLב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.263102 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Wrapped XPL (WXPL) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורWXPL , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.263138 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Wrapped XPL (WXPL) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורWXPL , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.263354 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Wrapped XPL (WXPL) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורWXPL הוא $0.264183 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Wrapped XPL
אספקת מחזור 86.61M 86.61M 86.61M
יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות. בנוסף, WXPL יש כמות במעגל של 86.61M ושווי שוק כולל של $ 22.91M.

Wrapped XPL מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בWrapped XPLדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלWrapped XPL הוא 0.263102USD. היצע במחזור של Wrapped XPL(WXPL) הוא 86.61M WXPL , מה שמעניק לו שווי שוק של $22,908,998 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 13.15% $ 0.030576 $ 0.273704 $ 0.221806

7 ימים -6.39% $ -0.016824 $ 0.427613 $ 0.217338

30 ימים -38.90% $ -0.102366 $ 0.427613 $ 0.217338 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Wrapped XPL הראה תנועת מחירים של $0.030576 , המשקפת 13.15% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Wrapped XPL נסחר בשיא של $0.427613 ושפל של $0.217338 . נרשם שינוי במחיר של -6.39% . מגמה אחרונה זו מציגה אתWXPL הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Wrapped XPL חווה -38.90% שינוי, המשקף בערך $-0.102366 לערכו. זה מצביע על כך ש WXPL עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Wrapped XPL (WXPL) מודול חיזוי מחיר עובד? Wrapped XPL מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של WXPLעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךWrapped XPL לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של WXPL , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Wrapped XPL. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלWXPL . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלWXPL כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Wrapped XPL.

מדוע WXPL חיזוי מחירים חשוב?

WXPL תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

