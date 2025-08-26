Wrapped HYPE (WHYPE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 43.64 $ 43.64 $ 43.64 24 שעות נמוך $ 47.17 $ 47.17 $ 47.17 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 43.64$ 43.64 $ 43.64 גבוה 24 שעות $ 47.17$ 47.17 $ 47.17 שיא כל הזמנים $ 49.81$ 49.81 $ 49.81 המחיר הנמוך ביותר $ 9.43$ 9.43 $ 9.43 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.87% שינוי מחיר (1D) -3.68% שינוי מחיר (7D) -1.08% שינוי מחיר (7D) -1.08%

Wrapped HYPE (WHYPE) המחיר בזמן אמת של הוא $43.65. במהלך 24 השעות האחרונות, WHYPE נסחר בטווח שבין שפל של $ 43.64 לבין שיא של $ 47.17, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WHYPEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 49.81, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 9.43.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WHYPE השתנה ב -0.87% במהלך השעה האחרונה, -3.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wrapped HYPE (WHYPE) מידע שוק

שווי שוק $ 387.54M$ 387.54M $ 387.54M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 394.04M$ 394.04M $ 394.04M אספקת מחזור 8.88M 8.88M 8.88M אספקה כוללת 9,027,942.238717169 9,027,942.238717169 9,027,942.238717169

שווי השוק הנוכחי של Wrapped HYPE הוא $ 387.54M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WHYPE הוא 8.88M, עם היצע כולל של 9027942.238717169. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 394.04M.