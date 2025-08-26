עוד על WHYPE

Wrapped HYPE סֵמֶל

Wrapped HYPE מחיר (WHYPE)

לא רשום

1 WHYPE ל USDמחיר חי:

$43.65
$43.65$43.65
-3.60%1D
USD
Wrapped HYPE (WHYPE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:52:14 (UTC+8)

Wrapped HYPE (WHYPE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 43.64
$ 43.64$ 43.64
24 שעות נמוך
$ 47.17
$ 47.17$ 47.17
גבוה 24 שעות

$ 43.64
$ 43.64$ 43.64

$ 47.17
$ 47.17$ 47.17

$ 49.81
$ 49.81$ 49.81

$ 9.43
$ 9.43$ 9.43

-0.87%

-3.68%

-1.08%

-1.08%

Wrapped HYPE (WHYPE) המחיר בזמן אמת של הוא $43.65. במהלך 24 השעות האחרונות, WHYPE נסחר בטווח שבין שפל של $ 43.64 לבין שיא של $ 47.17, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WHYPEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 49.81, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 9.43.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WHYPE השתנה ב -0.87% במהלך השעה האחרונה, -3.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wrapped HYPE (WHYPE) מידע שוק

$ 387.54M
$ 387.54M$ 387.54M

--
----

$ 394.04M
$ 394.04M$ 394.04M

8.88M
8.88M 8.88M

9,027,942.238717169
9,027,942.238717169 9,027,942.238717169

שווי השוק הנוכחי של Wrapped HYPE הוא $ 387.54M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WHYPE הוא 8.88M, עם היצע כולל של 9027942.238717169. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 394.04M.

Wrapped HYPE (WHYPE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Wrapped HYPEל USDהיה $ -1.6700986798069.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWrapped HYPE ל USDהיה . $ -0.3223770750.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWrapped HYPE ל USDהיה $ +8.9305237350.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Wrapped HYPEל USDהיה $ +6.967206568817205.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -1.6700986798069-3.68%
30 ימים$ -0.3223770750-0.73%
60 ימים$ +8.9305237350+20.46%
90 ימים$ +6.967206568817205+18.99%

מה זהWrapped HYPE (WHYPE)

Wrapped HYPE (WHYPE) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Wrapped HYPEתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Wrapped HYPE (WHYPE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Wrapped HYPE (WHYPE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Wrapped HYPE.

בדוק את Wrapped HYPE תחזית המחיר עכשיו‏!

WHYPE למטבעות מקומיים

Wrapped HYPE (WHYPE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Wrapped HYPE (WHYPE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WHYPE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Wrapped HYPE (WHYPE)

כמה שווה Wrapped HYPE (WHYPE) היום?
החי WHYPEהמחיר ב USD הוא 43.65 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WHYPE ל USD?
המחיר הנוכחי של WHYPE ל USD הוא $ 43.65. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Wrapped HYPE?
שווי השוק של WHYPE הוא $ 387.54M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WHYPE?
ההיצע במחזור של WHYPE הוא 8.88M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WHYPE?
‏‏WHYPE השיג מחיר שיא (ATH) של 49.81 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WHYPE?
WHYPE ‏‏רשם מחירATL של 9.43 USD.
מהו נפח המסחר של WHYPE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WHYPE הוא -- USD.
האם WHYPE יעלה השנה?
WHYPE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WHYPE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:52:14 (UTC+8)

