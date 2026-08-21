QAIT מחיר היום

מחיר QAIT (QAIT) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.00252, עם שינוי של 2.70% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ QAIT ל ILS הוא ₪ 0.00252 לכל QAIT.

QAIT כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- QAIT. ב‑24 השעות האחרונות, QAIT סחר בין ₪ 0.002437 (נמוך) ל ₪ 0.002692 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, QAIT נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -23.34% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 6.24K.

QAIT (QAIT) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 6.24K₪ 6.24K ₪ 6.24K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 25.20M₪ 25.20M ₪ 25.20M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של QAIT הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 6.24K. ההיצע במחזור של QAIT הוא --, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 25.20M.