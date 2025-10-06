PhyChain מחיר היום

מחיר PhyChain (PHYCHAIN) בזמן אמת היום הוא $ 2.097, עם שינוי של 2.41% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PHYCHAIN ל USD הוא $ 2.097 לכל PHYCHAIN.

PhyChain כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- PHYCHAIN. ב‑24 השעות האחרונות, PHYCHAIN סחר בין $ 2.049 (נמוך) ל $ 2.23 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, PHYCHAIN נע ב -0.24% בשעה האחרונה ו -4.69% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 105.49K.

PhyChain (PHYCHAIN) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 105.49K$ 105.49K $ 105.49K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.19B$ 4.19B $ 4.19B אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של PhyChain הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 105.49K. ההיצע במחזור של PHYCHAIN הוא --, עם היצע כולל של 2000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.19B.