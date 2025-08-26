עוד על IF

העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:12:03 (UTC+8)

what if (IF) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, IF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IF השתנה ב -0.75% במהלך השעה האחרונה, -5.54% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי השוק הנוכחי של what if הוא $ 13.98K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IF הוא 997.83M, עם היצע כולל של 997825058.237054. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.98K.

what if (IF) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של what ifל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלwhat if ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלwhat if ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של what ifל USDהיה $ 0.

מה זהwhat if (IF)

What if? What if anything? What if 1 Billion MC? It is community driven with a super strong group of members. Many things are being planned for the long term success of the project. It is our mission and goal to make this one of the top memes in the space. We are growing as a community and have several people onboard that are well versed in various areas. As we advance we will reaching out to different marketers and exchanges.

what ifתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה what if (IF) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות what if (IF) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור what if.

בדוק את what if תחזית המחיר עכשיו‏!

what if (IF) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של what if (IF) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על IF הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על what if (IF)

כמה שווה what if (IF) היום?
החי IFהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי IF ל USD?
המחיר הנוכחי של IF ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של what if?
שווי השוק של IF הוא $ 13.98K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של IF?
ההיצע במחזור של IF הוא 997.83M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של IF?
‏‏IF השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של IF?
IF ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של IF?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור IF הוא -- USD.
האם IF יעלה השנה?
IF ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את IF תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
what if (IF) עדכונים חשובים מהתעשייה

08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

