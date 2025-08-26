what if (IF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.75% שינוי מחיר (1D) -5.54% שינוי מחיר (7D) -0.09% שינוי מחיר (7D) -0.09%

what if (IF) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, IF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IF השתנה ב -0.75% במהלך השעה האחרונה, -5.54% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

what if (IF) מידע שוק

שווי שוק $ 13.98K$ 13.98K $ 13.98K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.98K$ 13.98K $ 13.98K אספקת מחזור 997.83M 997.83M 997.83M אספקה כוללת 997,825,058.237054 997,825,058.237054 997,825,058.237054

שווי השוק הנוכחי של what if הוא $ 13.98K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IF הוא 997.83M, עם היצע כולל של 997825058.237054. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.98K.